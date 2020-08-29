TKP'den 30 Ağustos açıklaması: Yeni zaferler gelir, yeter ki inanın!

Türkiye Komünist Partisi 30 Ağustos zaferinin 98. yılına ilişkin açıklama yayınladı.

İşgal güçlerini durduran, yoksul ve karanlıkta bırakılmış bir halkla yeni bir ülke kuranların selamlandığı açıklamada, o dönemki işbirlikçi ve sömürücü güçlerin bugün de iş başında olduğu vurgulandı.

Açıklama şöyle:

Yeni zaferler gelir, yeter ki inanın!

İşgal güçlerini durduran, yoksul ve karanlıkta bırakılmış bir halkla yeni bir ülke kuranlara selam olsun.

Bugün emperyalist güçlere karşı 30 Ağustos zaferinin 98. yılı. Emperyalizmin azgın saldırısına karşı direnen ve dirilen bir halkın ülkesine armağan ettiği zaferin yıldönümü.

98 yıl önce de bugün olduğu gibi hem içeride hem dışarıda ağızlarından salyalar akarak haykırıyorlardı; yalnızsınız, azsınız, güçsüzsünüz ne yapabilirsiniz!

Paranın, gücün, silahın kazanacağına inanılsaydı şimdi başka bir dünya haritasıyla baş başaydık.

Mücadele edenler mücadelesinin haklılığına ve gücüne inanmasaydı, sadece işgalcilere değil Saray’a yani ömrünü tamamlamış padişahlığın temsil ettiği karanlığa boyun eğmiş olacaklardı.

Aynı işbirlikçi ve sömürücü güçler bugün de iş başında...

Ülkeyi değil kendi istikbalini düşünenler yine aynı yalanları halka yaymaya devam ediyorlar. İstiyorlar ki çaresizliğe itilmiş halk çaresizlik çukurundan çıkamasın... İstiyorlar ki paranın, saltanatın karşısında boyun eğilsin.

Oysa, biz onlar, yüz binler, milyonlarız, boyun eğmeyenleriz.

Bugün kuruluşunun 100. yılında Türkiye Komünist Partisi, boyun eğmeyenlerden aldığı güçle ve bu karanlığın yırtıp atılacağına olan inancıyla mücadelesini sürdürüyor.

Bugün Türkiye Komünist Partisi, insanın insana kulluğuna son verecek bir düzen için tüm kararlılığıyla yoluna devam ediyor.

Omuz verin böyle bir düzeni birlikte kuralım, paranın saltanatını yıkalım. Ülkemizi eşit ve özgür bir yaşamla, sosyalizmle taçlandıralım.

Türkiye Komünist Partisi