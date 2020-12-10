TKP: Çarşamba Ovası halkındır

TKP Samsun İl Örgütü Türkiye'nin en verimli üç ovasından biri olan Çarşamba Ovası'nın enerji şirketlerinin yağmasına açılmasına karşı tüm enerji şirketlerinin devletleştirilmesi ve Çarşamba halkıyla dayanışma çağrısında bulundu.

Oltan ve Köleoğlu Enerji tarafından kurulumu devam eden biyokütle enerji santraline karşı bölge halkının bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğini belirten TKP Samsun İl Örgütü, son olarak 26 Kasım'da TBMM Genel Kurulu'nda hurda araba lastikleri, plastik çöpler ve belediye atıklarının yenilenebilir enerji kapsamında tutularak bu santralde yakımını ve köylünün arazisine el konulmasını kolaylaştırıcı yasanın geçtiğini hatırlattı.

Yapılan açıklamada "Çarşamba Ovası’na ihanet edenler yavuz hırsız misali, ‘santrale hayır’ diyen yöre halkını ve dostlarını ‘vatan haini, yatırım düşmanı’ olmakla yaftalıyor. Biz ortada yatırım değil Çarşamba ovasını yok etme pahasına elektrik satarak zenginleşmeye çalışan gözü dönmüş patronları görüyoruz" denildi.

Çarşamba'da üretilecek enerjinin maliyetinin yoksul ve emekçi halka yükleneceği, şirketlerin zengin edileceği vurgulanan açıklamada şu çağrıda bulunuldu: "Çarşamba Ovası halkın çığlığına rağmen yok edilecek. Samsun’un onurlu ve yurtsever yurttaşlarını insana, doğaya her türlü kötülüğü yapabilecek bu düzeni değiştirmek için birlikte mücadeleye ve Çarşamba halkıyla dayanışmayla çağırıyoruz."

TKP Samsun İl Örgütü'nün yaptığı açıklama şöyle:

"Çarşamba Ovası halkındır

Ülkemizin en verimli üç ovasından biri olan Çarşamba Ovası’nda Oltan ve Köleoğlu Enerji tarafından kurulumu devam eden biyokütle enerji santrali (BES)’ne karşı yöre halkı bir yılı aşkın süredir mücadele ediyor. Bugün yurdumuzun en verimli tarım arazilerini şirket patronlarına yağmalattıran siyasi iktidar, 2016’da Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Büyük Ova’ kapsamında koruma altına alınan Çarşamba Ovasını da santral şirketlerinin yağmasına açtı.

Türkiye'nin en büyük ikinci biyokütle santralinde günde 630 ton atık yakılması planlanmakta. Bu, santralin 38 ton kül çıkaracağı, 1500 metreküp yeraltı suyunu tüketeceği anlamına geliyor. Çarşamba BES’in üretime geçmesiyle ovada tarım yapılamayacağı, hava kirliliğinin artacağı, halk sağlığının bozulup su kaynaklarının kirleneceği birçok meslek odası ve çevre örgütünce defalarca açıklandı, yöre halkı ile birlikte santrale karşı birçok dava açıldı.

Tüm itirazlara rağmen ovanın kalbine saplanan bu hançer yetmezmiş gibi en son 26 Kasım tarihinde hurda araba lastikleri, plastik çöpler ve belediye atıklarının yenilenebilir enerji kapsamında tutularak biyokütle santrallerinde yakımını ve köylünün arazisine el konulmasını kolaylaştırıcı yasa TBMM genel kurulundan geçirildi.

Bu Bildik Oyunu Bozacağız

Çarşamba Ovası’na ihanet edenler yavuz hırsız misali, ‘santrale hayır’ diyen yöre halkını ve dostlarını ‘vatan haini, yatırım düşmanı’ olmakla yaftalıyor.

Biz ortada yatırım değil Çarşamba ovasını yok etme pahasına elektrik satarak zenginleşmeye çalışan gözü dönmüş patronları görüyoruz.

Milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, çevre il müdürü, tarım il müdürü, Valilikten Toprak Koruma Kurulu’na dek tüm kurumlarıyla bu düzen; ovamızı, yöre halkını, tarımı ve hayvancılığı yok edecek olan iki patronun çıkarı için çalışmaktadırlar.

Bugün santral şirketine yandaşlık yapmaları karşılığında yerel basına ve birçok STK temsilcisine rüşvet teklif edildiği, bazılarının kabul ettiği söylentileri kentte ayyuka çıkmıştır.

TKP Samsun İl Örgütü Çarşamba Ovası’nın yağmalanmasına karşı yürütülen mücadelenin başından beri içinde bulunmuş, yöre halkının belleğinde ise ‘güvenilir bir dost’ olarak yerini almıştır.

Tüm Enerji Şirketleri Devletleştirilmelidir

Geçmişte devletin ürettiği enerjinin üretim ve dağıtım şebekesi özelleştirmelerle şirketlere satılırken Samsun’da evlerimize gelen şişkin faturalarla Çalık Holding’in kasası doluyor. Çarşamba’da üretilen enerji de farklı olmayacak. Maliyeti yoksul ve emekçi halka yüklenecek, şirketler zengin edilecek. Çarşamba Ovası halkın çığlığına rağmen yok edilecek.

Samsun’un onurlu ve yurtsever yurttaşlarını insana, doğaya her türlü kötülüğü yapabilecek bu düzeni değiştirmek için birlikte mücadeleye ve Çarşamba halkıyla dayanışmayla çağırıyoruz.

TKP Samsun İl Örgütü"