Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin ikinci yarısında takımların minimum 9 kişiyle sahaya çıkabileceklerini aksi durumda hükmen mağlup sayılacaklarını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
TFF'den karar: Kulüpler 9 kişiyle sahaya çıkabilecek
Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına göre kulüpler minimum 9 kişiyle sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacak.
Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin ikinci yarısında takımların minimum 9 kişiyle sahaya çıkabileceklerini aksi durumda hükmen mağlup sayılacaklarını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: