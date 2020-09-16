Tedavi için Londra'da olan eski Başbakan Navaz Şerif'e tutuklama emri

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, tedavi için Londra'da bulunan eski Başbakan Navaz Şerif'in yargılandığı yolsuzluk davası duruşmasına katılamaması üzerine tutuklanması için emir çıkardı. Pakistan hukuk sistemine göre, Yüksek Mahkeme'nin tutuklama emri kararıyla hükümet bundan sonraki süreçte Navaz Şerif'in İngiltere'den iadesini talep edebilir.

Euronews'in haberine göre, Yüksek Mahkeme, tedavi için Londra'da bulunan eski Başbakan Navaz Şerif'in yargılandığı yolsuzluk davası duruşmasında bulunması için 10 Eylül'e kadar ülkeye dönmesi, aksi halde "kaçak" ilan edileceği uyarısında bulunmuştu.

70 yaşındaki Şerif'in kızı Meryem Navaz ise babasının tedavisinin tamamlanması veya doktorların seyahat etmesine izin vermesinin ardından ülkeye dönebileceğini açıklamıştı.

Şerif, tedavi için Londra'ya gitmişti

Navaz Şerif daha önce yargılandığı 2 davanın ilkinden 7, ikincisinden ise 10 yıl hapis cezası almış ancak kefaletle serbest kalmıştı. Yüksek Mahkeme, Kasım 2019'da tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve tedavisi için yurt dışında geçireceği sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Navaz Şerif, bu kararın ardından geçen sene Kasım ayında tedavi için Londra'ya gitmişti.