Suriye Dışişleri: SDG ile ABD’li petrol şirketi arasındaki anlaşmayı kınıyoruz

YPG’yi bünyesinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri'nin (DSG) Suriye'nin kuzeyindeki petrol yataklarının modernizasyonu için ABD'li şirketle imzaladığı anlaşmayı kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın yasal hükmü bulunmadığını vurguladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya demeç veren Suriye Dışişleri'nden bir yetkili, "Suriye, ABD'nin desteğiyle ve gözetiminde Suriye petrolünü çalmak için DSG ile ABD'li bir petrol şirketi arasında imzalanan anlaşmayı kararlılıkla kınıyor. Suriye yönetimi, bu anlaşmanın geçersiz olduğunu ve yasal hükmü bulunmadığını düşünüyor" dedi.

‘Anlaşma çalan hırsızlar ve satan hırsızlar arasında’

Yetkili, “çalan hırsızlar ile satan hırsızlar arasında imzalandığını” belirttiği anlaşmanın Suriye'nin egemenliği için tehdit oluşturduğunu ve ABD'nin Suriye halkının zenginliklerini çalmaya yönelik düşmanca eğilimlerinin devam edeceğini gösterdiğini vurguladı.

Sputnik’in aktardığına göre ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden olan ve Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham'ın, SDG Genel Komutanı Mazlum Kobani'yle görüştüğü belirtilmişti. CBS muhabiri Christina Ruffini, Graham'ın anlaşmayı doğruladığını dile getirmişti. SDG'nin anlaşma imzaladığı şirketin Delta Crescent Energy LLC olduğu kaydedilen haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Senato Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda Graham'a anlaşmanın “bir sakıncası olmadığını söylediği” belirtilmişti.