Süleyman Soylu: Suriye'de olduğu gibi Metina bölgesine de üs kuracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine yapılan operasyonlar hakkında bir sunum yaptı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Soylu, Cemaat operasyonlarına ilişkin "Son dönemlerde ortaya çıkartılan yeni kripto FETÖ'cülere yönelik operasyonlar, ankesörlü telefon konuşmalarına ilişkin taramayı tüm Türkiye'ye yaymaktan kaynaklanıyor" derken, şöyle devam etti:

"Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ankesör konuşmalarını incelemiştik. Artık tüm illeri bu kapsama aldık. Türkiye genelindeki tüm ankesörlü konuşmalar taranmaya başladı. Son dönemde artan operasyonlar da ve gözaltılar da bu yeni çalışmadan kaynaklanıyor."

'Bu bölge Kandil’e geçiş hattı, bu hattı kontrol altında tutacağız'

Soylu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bölgesinde bulunan Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'e yönelik düzenlenen son operasyonlar hakkında da bilgi verdi.

Soylu, "Metina bölgesi önemli bir yer. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi, burada üs kuracağız ve bölgenin denetimini yapacağız. Bu bölge Kandil’e geçiş hattı, bu hattı kontrol altında tutacağız" diye konuştu.

