Son 1 haftada entübe hasta sayısı yüzde 31 arttı, taburcu sayısı yüzde 4,1 azaldı

Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos tarihinde 17 Ağustos/23 Ağustos tarihlerine ilişkin 1 haftalık Covid-19 raporunu yayımladı.

Buna göre son 1 hafta içinde (önceki haftaya göre) vaka sayısı yüzde 5,1, ölüm sayısı yüzde13,1, entübe hasta sayısı yüzde 31,2 oranında artarken, hastaneden taburcu edilen hasta sayısı yüzde 4,1 oranında azaldı.

Son 1 haftalık hastalık hızının en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla Orta Anadolu (100.000’de 26,1), Kuzeydoğu Anadolu (100.000’de 23,5) ve Batı Anadolu (100.000’de19,9) iken; hastalık hızının bir önceki haftaya göre en çok arttığı bölgeler Orta Anadolu (yüzde 52,3 artış), Kuzeydoğu Anadolu (yüzde 12,7 artış) ve Ege (yüzde10,2 artış) oldu.

100.000 nüfusa göre ölçülen ölüm hızında ise İstanbul 18,3 ile açık ara ilk sırada yer aldı. İstanbul’u izleyen bölge 100.000’de 7,5 ile Doğu Marmara olarak saptandı.

Son 1 haftada 137.617 hasta hastaneye yatırıldı, böylece Covid-19 tanısı konulan hastalar içinde hastaneye yatırılanların oranı yüzde 53,1 olarak gerçekleşti.