Selçuk Özdağ: Adil Öksüz ABD'ye götürüldü, bir büyükelçilik tarafından pakete konuldu

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Gelecek Partili Selçuk Özdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin önemli isimlerinden Adil Öksüz'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Öksüz'ün ABD'ye götürüldüğünü ve bunun bir büyükelçilik tarafından yapıldığını öne sürdü.

Özdağ, "Amerika'ya götürüldü ve bir büyükelçilik tarafından bir pakete konuldu ve bu büyükelçiliklerin paketleri aranmaz ve şu an yurtdışında, korunuyor kendisi, arazi almaya gelmişlerdi, Türksatı basanlar da arazi için gelmişlerdi. (Darbe Aaraştırma Komisyonu) Saat 14'te MİT'e gelen şahısla ilgili daha iyi bir inceleme yapabilirdik, kafamdaki soru işareti. Bütün herkesi komisyona davet edebilirdik. Gelir, gelmez, davetiye yazmalıydık, burada eksik görev yaptık. Üçüncü olarak, bu Adil Öksüz ve yurt dışına kaçanlarla ilgili çok daha iyi çalışmalar yapabilirdik. Daha cesur olabilir, daha iyi çalışmalar yapabilirdik" diye konuştu.