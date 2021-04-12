Rusya Türkiye ile uçuşlara sınırlama getirdi

Rusya, Türkiye ile havayolu ulaşımına 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlama getirilmesine karar verdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya vatandaşlarının sağlığını korumanın bir öncelik olduğunu vurgulayarak, tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerinin önerildiğini ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre Golikova, “Temel görevimizin yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı Rusya vatandaşlarının sağlığını ve insidans ile ilgili istikrarlı durumu korumak olduğunu belirtmek isterim. Operasyon merkezi, hava trafiğinin açık olduğu ülkelerdeki enfeksiyonun yayılmasını sürekli olarak izliyor” diye konuştu.

Rus yetkili makamlarının tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerini önerdiklerine dikkat çeken Golikova, “Tur operatörlerine, aynı dönem içinde Rusya Federasyonu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne tur ürünlerinin satışına ara vermeleri önerildi” ifadelerini kullandı.

Golikova, Rus yetkililerin Türkiye ve Tanzanya’daki epidemiyolojik durumu yakından izleyeceklerini ve duruma göre hızlı karar alacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Durumu yakından takip edeceğimize ve Türkiye Cumhuriyeti ile Tanzanya Cumhuriyeti'ndeki durum istikrara kavuşursa vatandaşlarımızı, bu ülkelere tur satın alabilmeleri için hızlı bir şekilde bilgilendireceğimize dikkatinizi çekmek isterim."