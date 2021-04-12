Reuters'a konuşan AKP'li yetkili: Covid-19 tedbirleri daha da sıkılaştırılacak

Reuters'a konuşan üst düzey bir AKP'li yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta Covid-19 tedbirlerini yeniden sıkılaştırma talimatı vereceğini söyledi.

Ülkede "kısa normalleşme döneminin iyi gitmediğini" söyleyen yetkili, tedbirlerin daha önce olduğundan "daha sıkı" olacağını ifade etti.

"Çok daha sert tedbirler almaktan başka bir çözüm ortada gözükmüyor" diye konuşan yetkili, Erdoğan'ın kabinesinin bu akşam toplantı yapacak olan bilim kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde hareket edeceğini söyledi.

Yetkili, yürürlüğe girecek tedbirler arasında şehirlerarası seyahatin kısıtlanması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma kısıtlaması ve spor ve eğlence tesislerinin kapatılması olabileceğini kaydetti.

Bilim Kurulu'ndan ayrı bir kaynaksa, önerilerden bazıları arasında Ramazan ayında tam kapanmaya gitmek olduğunu, bu olmazsa şehirlerarası hareketin kısıtlanması ve mesai saatlerinde değişikliğe gitme yoluyla toplu ulaşım araçları kullanımının azalmasının sağlanması olduğunu aktardı.

Yetkili, "Plan, turizm sezonunun tam olarak başlamasından önce vaka sayılarını azaltmak, çünkü günlük 50 binin üzerinde vakanın görülmesi turizmi ciddi bir şekilde olumsuz etkiler" dedi.



