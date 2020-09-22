Rusya, Kavkaz 2020 askeri tatbikatına başladı

Rusya, bir dizi ülkeyi davet ettiği Kavkaz 2020 (Kafkas 2020) askeri tatbikatına başladı.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi, Karadeniz ve Hazar Denizi’nde 21 Eylül’de başlayan tatbikat 26 Eylül’e kadar devam edecek.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikata toplam 80 bin personelin katılacağı, 12 bin 900 askeri personelin 2011 tarihli Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere ilişkin Viyana Belgesi kapsamındaki faaliyetlerde yer alacağı bildirildi.

TASS'ın haberine göre tatbikata katılan yabancı birliklerin sayısı binin üzerinde olmayacak.

Tatbikata Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Rus Muhafızları’nın da aralarında olduğu personel ile Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar ve Pakistan ordusundan askerler katılacak.

İran, Azerbaycan, Endonezya, Kazakistan, Tacikistan ve Sri Lanka silahlı kuvvetlerinden temsilciler ise gözlemci olarak tatbikatta yer alacak.

Hindistan katılmaktan vazgeçmişti

Daha önce katılacağı açıklanan Hindistan Ağustos sonunda tatbikata katılmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Tatbikat Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Birinci Bakan Yardımcısı Valeriy Gerasimov'un komutanlığında gerçekleştirilecek.

Kavkaz 2020 askeri tatbikatında 250 tank, 450 piyade saldırı aracı ve silahlı personel taşıyıcı, 200 top ve füze sistemi yer alacak. İran donanmasından gemilerin de tatbikatta Rusya donanmasının Karadeniz filosu ve Hazar filotillasına eşlik edeceği belirtildi.

Tatbikatın karadaki kısmının büyük bölümü Güney Askeri Bölge’de yapılacak.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada uçuşların mesafesinin 2 bin km olacağı kaydedildi.

Kavkaz 2020 tatbikatında özellikle muharip kruz füzeleri ile insansız hava araçlarına ve hava indirme kıtalarının düşey indirme yeteneğine odaklanılacağı öğrenildi.