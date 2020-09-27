Ruhani'den yaptırımları yürürlüğe koyan ABD'ye 'vahşi' suçlaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'a dönük yeni yaptırımlar uygulamaya başlayan ABD'yi vahşilikle suçladı. Ruhani, İranlıların öfkelerini doğrudan Beyaz Saray'a yöneltmeleri gerektiğini söyledi.

Ruhani, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "ABD'liler İran'a onlarca milyon dolar hasar verdi. Böylesine vahşilik bizde barınmaz. İran halkının laneti ve öfkesinin adresi Beyaz Saray'dır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma'dan 2018'de tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a dönük yaptırımları yeniden uygulamaya sokmaya başlamıştı.

Washington, geçtiğimiz Pazartesi günü, İran Savunma Bakanlığı ve İran'ın nükleer ve silahlanma programına dahil olan diğer kurumlara yeni yaptırımları yürürlüğe sokmuştu.

ABD yönetimi, Perşembe günü bazı İranlı yetkilileri ve unsurları "insan haklarının ihlali" iddiasıyla kara listeye almış ve bir İranlı güreşçiyi idam cezasına çarptırmakta rol oynadığını ileri sürdüğü bir yargıca da yaptırım uygulamaya başlamıştı.