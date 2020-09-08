Lukaşenko: Belki biraz fazla uzun süre başkanlık koltuğunda oturmuş olabilirim

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus gazetecilere verdiği demeçte "Evet, başkanlık koltuğunda belki biraz fazla uzun süre oturmuş olabilirim. Sadece televizyonda değil, her ütü ve çaydanlıkta bile gösteriliyor olabilmem de mümkün. Ama gerçekte Belarusluları sadece ben koruyabilirim" dedi.

Belarus Devlet Başkanı, ülkesinde devam eden protestoların Polonya ve Çekya üzerinden ve çevrimiçi olarak faaliyet gösteren ABD tarafından organize edildiğini ve ayrıca Belarus'ta "iktidar isteyen" küçük bir "burjuva" sınıfının yeni olduşmaya başladığını söyledi.

'Arkasında Amerikalılar var, ana hedefleri Rusya'

Lukaşenko, "Tüm bu Telegram kanallarının arkasında kimin durduğunu biliyoruz. Amerikalılar. Hepimiz bunun Beyaz Rusya ile ilgili olmadığını anlamalıyız. Ana hedefleri Rusya! Bu yüzden tetikte olun" dedi.

Belarus'un görevdeki Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80 oyla altıncı kere seçildiği 9 Ağustos Devlet Başkanlığı Seçimlerinden sonra ülke haftalarca süren protestolarla sarsıldı. Muhalefetteki Svetlana Tihanovskaya kendisini seçimin galibi ilan etmiş ve 'barışçıl' bir iktidar devri çağrısında bulunmuştu.

Lukaşenko, 9 Ağustos seçimlerini izleyen protestoların ilk birkaç gününde bazı protestocuların yanı sıra yabancı ve muhalif gazetecilerin de sert muameleye maruz kaldıklarını kabul ederek, "bazı aşırılıklar" olduğunu söyledi ve bunların ele alınıp soruşturulacağına söz verdi. Ancak, çevik kuvvet polisinin "işini yaptığı ve ülkeyi savunduğu için" suçlanamayacağını da sözlerine ekledi.

'Bazı Belaruslular 90'ları unuttu'

Lukaşenko ayrıca protestoların ölçeğinden kişisel olarak zarar gördüğünü, ancak bazı Belarusluların ülkelerinin 20 yıl önce, 1990'ların zor yıllarında ve 2000'lerin başlarında nasıl göründüğünü unuttuğunu anladığını söyledi.

Belarus sosyalizmin çöküşünün ardından eski sosyalist ülkelerin yüzleştiği iktisadi çöküntüyü Lukaşenko'nun kamucu politikaları sayesinde diğer ülkelere göre daha hafif geçirdi.

Geçen ay Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı önünde bir saldırı tüfeğiyle verdiği görüntü hakkında yorum yapması istenen Lukaşenko, bunun kendisini devirmek isteyenlere bir sinyal göndermek amaçlı olduğunu söyledi.

Geçen ay protestolar sırasında Bağımsızlık Sarayı'nın tepesine bir helikopterin indiği görüldü. Sonradan Belarus Devlet Başkanlığı tarafından yayınlanan bir videoda Lukaşenko'nun kurşun geçirmez yelek ve şarjörsüz bir tüfekle helikopterden indiği görüldü.

Lukaşenko, "Saldırı tüfeğiyle görünmemin tek bir anlamı vardı: hiçbir yere kaçmadığımı ve ülkemi sonuna kadar savunmaya hazır olduğumu söylemek" dedi.

Erken Seçimler Mümkün

Lukaşenko, anayasada referandum onaylı değişiklikler sonrasında erken devlet başkanlığı seçimleri olasılığının var olduğunu kaydetti. "Anayasa reformunu yapmaya hazırız. Bundan sonra erken devlet başkanlığı seçimlerini göz ardı etmeyeceğim" dedi.

Lukaşenko, ne olursa olsun görevinden ayrılamayacağını da sözlerine ekledi. "Sadece ayrılmayacağım. Çeyrek asırdır Belarus'u inşa ediyorum. Sadece pes etmeyeceğim. Ayrıca, eğer ayrılırsam, destekçilerim katledilecek" dedi.

'Muhalif liderin tutuklanması doğru bir adımdı'

Lukaşenko, Belarus güvenlik güçlerinin Salı sabahı muhalefet figürü Mariya Kolesnikova'yı Belarus ile Ukrayna arasındaki sınırı geçmeye çalışırken tutuklama kararını da yorumlayarak, bunun doğru karar olduğunu söyledi. Belarus muhalefetinin sözde 'koordinasyon konseyi' başkanlığının bir üyesi olan Kolesnikova ve konseyin diğer iki üyesi, sınırı geçmek için BMW'lerle yüksek hızlı bir manevra girişiminde bulunmasının ardından Salı sabahı Belarus-Ukrayna sınırında gözaltına alındı.

Devlet Başkanlığı adayı Svetlana Tihanovskaya da dahil olmak üzere diğer muhalefet üyeleri ülkeden daha önce kaçtı. Tihanovskaya 10 Ağustos'ta Litvanya'ya gitti ve oradan AB'li ​​ve ABD'li yetkililerle görüştü. Tihanovskaya düzenli olarak ABD'li devlet görevlileriyle görüşüyor ve YouTube üzerinden yayınladığı videolarla Belarus içindeki muhalif eylemcileri koordine etmeye çabalıyor.

'Muhalefet eğitim ve sağlığı paralı hale getirmek istiyor'

Lukaşenko röportajında ​​sözde 'koordinasyon konseyi'ni kensine muhattap olarak görmediğini belirterek, onları ülke için herhangi bir yapıcı platform ya da gerçek bir muhalefet olarak görmediğini söyledi.

Lukaşenko, "Muhalefetin koordinasyon konseyiyle konuşmayacağım, çünkü bu insanların kim olduğunu bilmiyorum. Onlar muhalefet değil. Sundukları tek şey Belarus ve Belarus halkı için bir felaket. Kardeş Rusya'yla tüm bağlarımızı koparmak istiyorlar. Eğitim ve sağlığı paralı hale getirmek istiyorlar. Tüm sanayi işletmelerimizin yok edilmesini ve işçilerin işsiz kalmasını istiyorlar." dedi.

Aleksandr Lukaşenko, 1991'de Sovyetler Birliği'ni fesheden Belavezha Anlaşması'nın taslaklarını hazırlayanlardan Vyaçeslav Kebiç'e karşı 1994 seçimlerinde yüzde 14,2'ye karşı yüzde 80,6'lık bir farkla kazanmasından beri Belarus'un başkanı. O zamandan beri, hükümeti Rusya ile siyasi, ekonomik ve stratejik bir entegrasyon başlatmak için harekete geçti, ülkenin Sovyet tarzı bayrağını geri getirdi ve sosyalizmden piyasa ekonomisine geçiş sırasında ülkenin başlıca sanayi kuruluşlarının, devlet çiftliklerinin, eğitim ve sağlık kurumlarının çökmesini önlemek için kamulaştırmalar uyguladı.

Lukaşenko, o zamandan beri her seçimi yüzde 77,4 ile yüzde 84,4 arasında bir farkla kazandı. 9 Ağustos 2020 seçimlerinin ardından muhalefet, onu ve seçim yetkililerini sonuçları değiştirmekle suçladı ve kendi gözlemlerine göre Svetlana Tihanovskaya'nın Lukaşenko'yu yendiğini iddia etti. Anlaşmazlık, Minsk'te ve diğer şehirlerde büyük ölçekli sokak protestolarına yol açtı. Eylemler sırasında binlerce protestocu tutuklandı, üç protestocu öldürüldü ve 200'den fazla gösterici ve 103 güvenlik gücü üyesi dahil olmak üzere yüzlerce kişi yaralandı.

Lukaşenko Salı günü Rus medyasına uzun bir röportaj vermeyi kabul etti. Görüşmeye Sputnik ve RT yazı işleri müdürü Margarita Simonyan, Kanal Bir (Pervyy Kanal) muhabiri Anton Vernitskiy, Russia-1 TV sunucusu Yevgeniy Rozhov, ve Govorit Moskva radyo istasyonunun yazı işleri müdürü Roman Babayan katıldı.

Lukaşenko muhalefetin kitlesel oy sahtekarlığı iddialarını reddederek teknik olarak imkansız olduğunu öne sürdü ve onları Belarus'un Rusya ile ortaklığını sona erdirmek ve ülkenin stratejik varlıklarını ve endüstrilerini satarak Minsk'i Batı'ya yamamak isteyerek onu devirmeye çalışmakla suçladı.