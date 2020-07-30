Polise kimliğini almak istemelerinin dayanağını soran Hatay Barosu Başkanı gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez kimliğini almak isteyen polislerden dayanak istemesinin ardından gözaltına alındı.

Dönmez'in gözaltına alınmasını Twitter üzerinden duyuran Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, şu mesajı paylaştı:

Ailesiyle yemek yediği lokantada kimliğini almak isteyen polislerden dayanak isteyen Hatay Barosu Başkanımız Avukat Ekrem Dönmez zorla götürülüp gözaltına alındı. Sosyal medya açık olduğu için bu bilgiyi sizlerle paylaşabiliyorum. Hepimiz başkanımızın yanındayız, yola çıkmaya hazırım.