Pfizer ile İsrail arasında aşı krizi: Tedarik askıya alındı

İsrail’de Covid-19 karşı Pfizer ile BioNTech şirketi arasında ödeme sorunu yaşandığı ileri sürüldü.

DHA'nın haberine göre, Jerusalem Post, Pfizer / BioNTech’in son 2,5 milyon doz aşının ödemesini alamadığı gerekçesiyle İsrail'e koronavirüs aşılarının sevkiyatını durdurduğunu duyurdu. Yaşananların ardından ülkedeki ordu radyosu, Pfizer'ın İsrail'i "Muz cumhuriyeti" olarak gördüğünü aktardı.

Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "ourworldindata.org" sitesine göre, Dünya genelinde 664 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldığı ifade edildi. Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu. İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 116,79 oldu.