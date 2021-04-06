Pfizer ile İsrail arasında aşı krizi: Tedarik askıya alındı

İsrail medyası, ülkede 2,5 milyon doz aşının parasının ödenmediği gerekçesiyle Pfizer tarafından aşı tedarikinin askıya alındığını duyurdu.

Haber Merkezi

İsrail’de Covid-19 karşı Pfizer ile BioNTech şirketi arasında ödeme sorunu yaşandığı ileri sürüldü. 

DHA'nın haberine göre, Jerusalem Post, Pfizer / BioNTech’in son 2,5 milyon doz aşının ödemesini alamadığı gerekçesiyle İsrail'e koronavirüs aşılarının sevkiyatını durdurduğunu duyurdu. Yaşananların ardından ülkedeki ordu radyosu, Pfizer'ın İsrail'i "Muz cumhuriyeti" olarak gördüğünü aktardı.

Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "ourworldindata.org" sitesine göre, Dünya genelinde 664 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldığı ifade edildi. Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu. İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 116,79 oldu.

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