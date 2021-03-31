İsrail'den Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelere seyahat uyarısı: Gerekçe 'olası İran saldırıları'

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere dönük seyahat uyarısı yaptı.
Haaretz'te yer alan habere göre, uyarının gerekçesi olarak "olası İran saldırıları" gösterildi.
Konsey, "İran'ın yakın bir gelecekte İsrail hedeflerine zarar verme amacıyla düzenlediği operasyonlara devam edeceğini tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Seyahat uyarısı yapılan yerler arasında Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Bölgesi, Türkiye, Ürdün ve Mısır yer alıyor.
Konseyin açıklamasına göre, Tahran'ın, nükleer programının üst düzey yetkililerinden İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye dönük suikaste yakın gelecekte yanıt vermesi bekleniyor.
İran'ın son aylarda İsrail gemilerine saldırı düzenlemesinin yanı sıra, dünya genelindeki İsrail hedeflerine saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülüyor. Konseyin iddiasına göre, bu noktalar arasında BAE'de ye alan hedefler de bulunuyor.