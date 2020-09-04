Peskov: Almanya'yla Navalnıy vakası hakkında diyalog kurmak istiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Aleksey Navalnıy vakasına ilişkin olarak "Almanya Başbakanı da dahil Alman yetkililerin açıklamalarına göre Alman uzmanların bir zehirli madde tespit ettiklerini biliyoruz. Mevcut durumda Alman tarafıyla diyalog kurmayı ve bu diyalog sırasında söz konusu maddeye ilişkin bilgi almayı umuyoruz. Bu, şu anda Rusya İçişleri Bakanlığı uzmanları tarafından yürütülen çalışmalara kesinlikle katkı sağlar" dedi.

Rusya'nın Navalnıy vakasında olayın gelişimiyle ilgili senaryolar hakkında "tutarlı ve temkinli" olmayı tercih ettiğini belirten Peskov, "Hastanın Omsk'ta yoğun bakımda tedavi gördüğü ilk günden itibaren zehirlenme de dahil farklı senaryolar ele alındı. Doktorlarımızın ve uzmanlarımızın incelemelerine göre zehirlenme senaryosu doğrulanmadı ve farklı tıbbi senaryolar ele alındı" ifadelerini kullandı.

'Rus doktorlar Almanlara kıyasla daha şeffaftı'

Bu arada Peskov, Rus doktorların Alman doktorlara kıyasla Navalnıy'ın sağlık durumu hakkında daha açık davrandığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Peskov, "Omsk'taki hastane, hastanın sağlık durumu hakkında şu anda Berlin'deki hastanenin yaptığından çok daha sık aralıklarla bilgi sağladı. Bizim doktorlarımız, gazetecilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde Alman meslektaşlarına göre çok daha şeffaf davrandı" diye konuştu.

'Suç işlendiğini varsaymak için gerekçe yok'

Diğer taraftan Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Navalnıy vakasında bir suç işlendiğini varsaymak için şu anda herhangi bir gerekçe bulunmadığını ifade etti.