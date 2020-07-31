Patronların Ensesindeyiz Boyner Mağaza Çalışanları Dayanışma Ağı kuruldu

Boyner çalışanları pandemi sürecinde derinleşen ekonomik krizin faturasını işçilerden çıkarmaya çalışan patronlarına karşı örgütlü mücadele etmeye çağrı yaptı. PE Boyner Mağaza Çalışanları Dayanışma Ağı kuran işçiler, taleplerini sıraladı ve arkadaşlarını komiteye davet etti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bizler Boyner Büyük Mağazacılık A. Ş. çalışanlarıyız

Pandemi sürecinde derinleşen ekonomik krizin faturasının diğer iş yerlerinde olduğu gibi Boyner’de de emekçilere ödetilmesine karşı bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Pandemi öncesinde 8 saat olan günlük mesai süremiz pandemi ile birlikte 9 saatte çıkarılıp kalıcı hale getirilmeye çalışılırken, yıllık izinlerimiz ise pandemide çalışmadığımız gerekçesiyle gasp edilmektedir. Bunlara ek olarak, arkadaşlarımızın mobbingle istifaya zorlandığına şahit olmaktayız.

Halihazırda asgari ücret alıp yaşam pahalılığı ile mücadele ederken pandemi gerekçe gösterilerek yeni emek düşmanı uygulamaları kabul etmediğimizi ve Boyner İşyeri Komitesi’nin kurulduğunu ilan ediyoruz.

Boyner emekçileri olarak aşağıdaki talepler gerçekleştirilene kadar mücadelede kararlı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

1. Fiilen ücretlerin düşürülmesi anlamına gelen mesai saatlerinin artırılmasına ilişkin hukuk dışı uygulamaya derhal son verilmelidir.

2. Pandemi nedeni ile işe gelinmeyen günlerin yıllık izinden sayılması ve hak edilmiş ücretlerden düşülmesi yasalara açıkça aykırıdır. Bu uygulamalar nedeni ile bugüne kadar hak gaspına uğrayan işçilerin hakları geri verilmeli ve bu uygulama bir an önce son bulmalıdır.

3. İş yerlerimiz, özellikle depo alanları pandemi sürecinde çalışmak için uygun değildir. Çalışma alanlarımızda pandemi sürecinin gerektirdiği tüm önlemler derhal alınmalıdır.

4. Sosyal yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini engelleyen çalışma saatlerinin son dakikada keyfi olarak değiştirilmesine son verilmelidir.

5. Çalışanların tamamını kapsayacak şekilde servis imkanı sağlanmalı, mümkün olmuyor ise maddi olarak ulaşım desteği verilmelidir.

6. Çalışanların yemek ücreti çalıştıkları mekanlardaki yemek fiyatları ve sağlıklı bir beslenmenin gerekleri dikkate alınarak güncellenmelidir.

Son olarak çağrımız tüm çalışma arkadaşlarımıza:

Bugün, yukarıda yer verdiğimiz insani bir yaşam için gerekli asgari taleplere sahip çıkmazsak yarın patronların daha büyük hak gaspları ile karşı karşıya kalacağız. Biz, binlerce çalışan birlikte hareket edersek mücadelemizin başarı ile sonuçlanacağını biliyor ve tüm arkadaşlarımızı, haklarımızı birlikte savunmak için Boyner Mağazaları Çalışanları Dayanışma Ağı’na katılmaya çağırıyoruz.

Boyner Mağazaları Çalışanları

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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