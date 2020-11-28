Patronlar mutlu: Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek çok değerliydi

AKP iktidarının "reform" görüşmeleri kapsamında patronlarla buluşmaları sürüyor.

Dün ilk olarak TÜSİAD ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bugün ise TOBB ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Lütfi Elvan, "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Sn. Abdulhamit Gül, Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Sn. Mustafa Varank, Sn. Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Elvan, önümüzdeki hafta MÜSİAD ile görüşeceklerini dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantıydı. Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi" dedi.