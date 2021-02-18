Salgının seyrini belirleyecek en önemli gelişme COVID-19’a karşı geliştirilen aşılar oldu. Pandeminin hemen ilk aylarında başlayan aşı araştırmalarının sonucunda Aralık 2020 itibariyle acil kullanım onayı alan aşıların uygulanmasına başlandı. Uzunca bir süre farklı aşıların etkinliği, yan etkileri, üreten şirketlerin menşe ülkeleri gibi birçok konuyu içeren tartışmalar kamuoyunun gündemine bilimsel ve toplumsal sorumluluk gözetilmeden sokuldu. Dünya genelinde ve ülkemizde de aşılarla ilgili yer yer karşıtlığa varacak boyutlarda bir tereddüt yaşandı. Dünyada 75 ülkede yaygın aşılamanın başladığı günümüzde emperyalist rekabet içinde pazar kapma amacıyla yapılan kimi açıklamalar toplum sağlığı açısından tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Salgınla mücadelenin önündeki en büyük engellerden biri yaygın aşılamanınTürkiye ve dünyada yeterince hızlı yapılamamasıdır. Dünyada aşıya ulaşamayan ve yakın vadede ulaşması mümkün gözükmeyen ciddi bir nüfus bulunuyor. Emperyalist ülkeler aşı stokluyor, anlaşmalarla ülkeleri kendisine bağlayan şirketler ise aşı tedarikine yetişemiyor.

Salgının seyri açısından bir diğer önemli etken ise son aylarda ortaya çıkan SARS-CoV-2 varyantları oldu. Virüslerin, evrimsel süreçler içinde değişime uğramaları doğaldır. Salgınla mücadelede gerekli halk sağlığı önlemlerinin alınmaması, virüsün toplum içinde yaygın olarak dolaşmaya devam etmesi ve salgının uzaması da yeni varyantlarla karşılaşılması ihtimalini artırıyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin hazırladığı rapor dünyadaki aşılama çalışmalarındaki son durumu, acil kullanım onayı alan aşıların etkinliklerini ve güvenlik verilerini ve SARS-CoV-2’nin yeni varyantlarına dair güncel bilgileri kamuoyuna sunuyor.

Rapora şu linkten ulaşabilirsiniz: Pandemide Güncel Aşılama Verileri ve Mutasyonların Sürece Etkisi