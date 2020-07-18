Özel okul tuzağı: Öğrencinin kaydını sildiler, parayı iade etmediler, aileyi de icralık ettiler...

AKP’nin gerici ve piyasacı eğitim sistemi sonucunda neredeyse her mahalleye bir özel okul açılırken, bu okulların velileri ve öğrencileri mağdur etmesine ilişkin her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.

Daha önce eğitim emekçilerinin eksik ödenen maaşları nedeniyle Patronların Ensesindeyiz Ağı’na şikayet edilen okul, şimdi de bir velinin şikayetiyle gündemde.

Söz konusu okul, kayıt sırasında bir aileyi “eğitim kredisi” adı altında bir bankaya yönlendirirken, bu bankadan çekilen kredi sonrası ilgili aileye bankaya borçlandırılmıştı.

Çocuğunun kaydını bu yöntemle yaptıran Muteber Özdemir adlı veli, sonrasında yaşadıklarını soL’a anlattı.

Eğitimde bankaya borçlandırma dönemi

“Çocuğumuzu daha iyi bir eğitim alması düşüncesi ile Özel İlknur Kara Okullarına kaydettirdik. Erken ödeme indiriminden yararlanmak üzere 1,5 yıllık bir anlaşma yaptık. Okul bizi öğrenim giderleri için anlaşmalı olduğu bankaya yönlendirdi” diyen Özdemir, “Biz de bankadan kredi çekerek kaydını yaptırdık. Banka okulun parasını hesaplarına transfer edecekti fakat Mart ayında okul yöneticileri bizden “öğrenciyi okullarından almamızı” istedi. Bunun üzerine öğrenciyi bu okuldan alıp başka bir özel okula kaydını yaptırdık. Şu an fiilen başka bir okulda kayıtlı” ifadesini kullandı.

Öğrencinin eğitim görmediği dönemin parasını bankadan çekmişler

Özdemir ailesinin yaşadığı asıl sıkıntı bu tarihten sonra başladı. Öğrencinin öğrenim görmediği dönemlerin parasının iadesini talep ettiklerini ancak karşılarında muhattap bulamadıklarını belirten Özdemir, “Durumu banka ile paylaştık. Banka konunun kendileri ile alakalı olmadığını ve okulun anlaşma gereği öğrenim ücretini kendilerinden çektiğini, bu durumda alınan paranın bankaya ödenmesini istedi. Bu okul öğrencinin eğitim görmediği döneme ait olan Otuz Bin TL'yi bankadan çekti” dedi.

Banka icra davası açtı, aile de hukuki yola başvurdu

Öğrenim görmediği için ödemeyi bankaya yapmadığını belirten Özdemir, “Fakat banka bize icra davası açtı. Konu hakkında okul yönetiminden muhatap bulamıyoruz. Konuyla ilgili hukuki yollara başvurduk” ifadesini kullandı.