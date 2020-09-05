ODTÜ’de COVID-19 ve Çalışma Yaşamı: İşte ODTÜ'deki salgın tablosu ve emekçilerin talepleri

ODTÜ'de son dönemde Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Ağustos ayı içerisinde kafeterya mutfağında ortaya çıkan vakalar üzerine kafeterya, Rektörlük tarafından kapatılmıştı. Üniversite içerisinde giderek artan vakalar karşısında bilgilendirme ve önlemlerin yetersiz olması üzerine çalışanlar harekete geçti.

Eğitim-Sen , Tez-Koop-İş ve Öğretim Elemanları Derneğinin yayımladığı çevrimiçi ankete katılan 509 ODTÜ emekçisi, öncelikle yönetimin çalışanları vakalar konusunda bilgilendirmede yetersiz kaldığını ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Anket sonuçlarını “COVID-19 ve Çalışma Yaşamı Anketi Raporu” adı altında yayımlayan örgütler acil önlemler alınması gerektiğini ve kendilerininde süreci takip edecekleri bir çalışma grubu oluşturduklarını açıkladılar.

Rapor ve anket sonuçları şu şekilde:

Anket sonuçları ciddi bir tabloyu yansıtmaktadır. Katılan ODTÜ çalışanlarının %52’si COVID-19 salgınına karşı ODTÜ genelinde alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söylerken, önlemleri yeterli bulanların oranı %6’dır. Katılanların %57’sine göre salgın boyunca ODTÜ yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmeler de yetersizdir. Nitekim kendi biriminde COVID-19 vakası tespit edildiğini öğrendiğini söyleyenlerin %58’i, bunu resmi kanallardan değil, bireysel kanallardan öğrendiğini ifade etmiştir.

Anket kapsamında önerileri sorulan katılımcıların en sık olarak (%79) talep ettikleri düzenleme, COVID-19 vakası tespit edilen bölüm/birimler hakkında açık bilgi verilmesidir.

Buna ek olarak:

Çalışma ortamları sosyal mesafenin korunabileceği şekilde düzenlenmesi ve düzenlenmediği durumda dönüşümlü çalışmaya geçilmesi (%78),

(%78), COVID-19 vakası tespit edilen bölüm/birimlerin çalışanlarına kurum tarafından COVID-19 testi uygulanması (%78),

(%78), Yaptığı iş gereği işyerinde bulunması zorunlu olmayan tüm personel için uzaktan/evden çalışma imkanı sağlanması (%75) önerilmiştir.

Ayrıca servislerde ek önlemler alınması (73%), bina içlerinde ek önlemler alınması (69%), çocuğu uzaktan eğitime başlayacak personele uzaktan/evden çalışma imkânı sağlanması (62%) seçenekleri işaretlenmiştir.

COVID-19 ile ilgili süreçleri takip etmek, bilgi toplamak ve önlemler geliştirmek için kurulan çalışma grubu, ODTÜ yönetiminden acilen aşağıdaki üç uygulamayı hayata geçirmesi çağrısı yapmıştır

1) Bilgi paylaşımı sistematik, hızlı ve şeffaf olmalıdır.

2) Fiziki önlemler artırılmalıdır.

3) Salgın önlemleri alacak etkin bir COVID-19 komisyonu kurulmalıdır.

Anket sonuçları



Ankete katılan 509 kişiden 253’ü akademik personel, 149’u idari personel-işçi, 93’ü idari personel-memur ve 14’u burslu öğrencidir.

Katılımcılardan 3’ü COVİD-19’a yakalanırken, 239 kişi çalıştığı bölümde/birimde pozitif vaka bilgisine sahip olmadığını söylemiştir. 155 kişi çalıştığı bölümde/birimde pozitif vaka(lar) hakkında yönetimce bilgilendirme yapıldığını, 112 kişi ise vakaları kulaktan duyma bilgi ile edindiğini belirtmiştir.

1 Haziran 2020’den itibaren katılımcıların 283’ü iş yerine ulaşımı kendi aracıyla sağlarken, 147’si personel servislerini, 24’ü toplu taşımayı, 55’i ise diğer ulaşım vasıtalarını kullanmaktadır.





1 Haziran 2020’den, ODTÜ yemekhanesinin kapandığı 20 Ağustos 2020 tarihine kadar, katılımcıların 264’ü öğle yemeği ihtiyaçlarını yemeklerini evden getirerek, 88 kişi yemekhaneyi kullanarak, 157’si ise diğer yöntemlerle gidermişlerdir.

Katılımcıların büyük bir kısmı (%52) COVID-19 salgınına karşı ODTÜ genelinde alınan önlemlerin ya yeterli olmadığını ya da yeterli fakat daha etkili önlemler alınması gerektiğini belirtmiştir.

Katılımcıların büyük kısmı (%57) COVID-19 salgını boyunca ODTÜ yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmelerin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Bilgilendirmeleri yeterli görenlerin çoğunluğu ise daha sık ve bilgilendirici açıklama beklemektedir.



Katılımcıların büyük çoğunluğu salgından dolayı endişeli olduğunu ve psikolojik olarak iyi hissetmediklerini söylemiştir.

Katılımcıların %62’si COVID-19’a karşı daha korunmasız olan ve hastalığı kendisine taşıma endişesi taşıdığınız yakın(lar)ı ile aynı evde yaşamaktadırlar.

Katılımcılardan 79’u (%16) ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuğu olduğunu ve uzaktan eğitime geçilmesi durumunda ne yapacağını bilmediğini belirtmiştir.

Katılımcıların “Sizce COVID-19 salgınıyla mücadelede aşağıdakilerden hangisi ODTÜ yönetimince yapılmalıdır?” sorusuna verdikleri cevaplar aşağıdaki grafikte özetlenmiştir:

COVID-19 vakası tespit edilen bölüm/birimler hakkında açık bilgi verilmelidir 403

Çalışma ortamları sosyal mesafenin korunabileceği şekilde düzenlenmeli, düzenlenmediği durumda dönüşümlü çalışmaya geçilmelidir 397

COVID-19 vakası tespit edilen bölüm/birimlerin çalışanlarına kurum tarafından COVID-19 testi uygulanmalıdır 395

Yaptığı iş gereği işyerinde bulunması zorunlu olmayan tüm personel için uzaktan/evden çalışma imkanı sağlanmalıdır 380

Personel servisleri düzenli dezenfekte edilmeli ve çalışanlara ateş ölçümü uygulanmalıdır 371

Bina içleri düzenli dezenfekte edilmeli ve çalışanlara ateş ölçümü uygulanmalıdır 350

Daha sık ve açık bilgilendirme yapılmalıdır 347

Çocuğu uzaktan eğitime başlayacak personele uzaktan/evden çalışma imkânı sağlanmalıdır 316

Diğer (belirtiniz) 52 Son soruda “Diğer”i seçen ODTÜ emekçilerinin önerilerin bir kısmı aşağıda paylaşılmıştır:

ODTÜ'de tespit edilen covid-19 vakaları tarih, bölüm, birim veya yer, vaka sayıları ve alınan tedbirler açıkça belirtilerek düzenli olarak duyurulmalı ve vakaların yoğunlaştığı birim veya semt servislerine özel önlemler alınmalıdır.

ODTÜ bileşenlerinin de dahil olduğu bir COVİD birimi kurulmalıdır

Dezenfekte işlemleri haftalık düzenli temizlikte kullanılan yöntemler değil salgına özel yapılmalı. Buna ilişkin gerekli malzemeler alınmalı. Yapılamıyorsa profesyonel destek alınmalı.

Resmi pozitif vakalar yeterli olmasa bile birimiyle bilgilendirip kendisini karantinaya alanların sayısının düzenli olarak verilmesi salgının kampüsteki etkisini ölçmede bilgilendirici olacağını düşünüyorum.

Bu zor süreci atlatana kadar idari akademik ve yöneticiler tüm çalışanların sağlığı için özverili tedbirler almalı. maske siperlik dezenfektan ve hafta içi en az 1 kere akşam ilaçlama yapılmalı hafta sonu 2 günde vürüs etkisini kaybediyor. Servislerde tek oturulmalı. iş yükü fazla olsun ama az insan olsun.zorunlu olmayan tüm işler askıya alınsın.sağlık merkezinde COVİD 19 TESTİ YAPTIRMA İMKANI OLSUN

Sağlık Merkezi çalışan personel için Covid -19 testi yapabilir.

Bölümlerde tek kişilik odalarda oturan akademik personel belki kendini güvende hissedebilir. Ancak rica ediyorum kütüphanenin deposunda, penceresiz denilebilecek bir odada 12 kişi aynı anda çalışan bir birimde önlem almamak cinayettir. Bunun gibi toplu alanlarda çalışanların mekanlarının mutlaka tespit edilmesini diliyorum.

Özellikle personel servislerinde maske kullanımı çok sıkıntılı. Şoförler de dahil olmak üzere maske takmayan kişi çok. Servisler her bölümden insanları taşıdığı için bir kişinin kapması salgının tüm okula hızlıca yayılmasına sebep olacaktır. Bu konuda personel ve servis şoförleri daha net bir şekilde uyarılmalıdır.

Ateş ölçümün ne kadar etkili olduğundan emin değilim. Ancak düzenli olarak mekanların ve araçların dezenfekte edilmesinin katkısı muhakkak olacaktır.

Esnek çalışılmaya gidilmeli bnce

Bölüm amirlerinim keyfi insiyatifi yerine rektörlük tarafından alınan kararlar uygulanmalı, dünya sağlık örgütü pandemi ilan etmiş, mart ayından itibaren ülkemiz bu durumla savaş veriyor biz herşey yolundaymış gibi çalıştırılıyoruz pandemi süresince oluşabilicek aksaklıklar insan hayatından önemli değildir devlet esnek çalışma saati uygulaması başlattı biz hala alınacak kararı bekliyoruz

Çocuk yok ama torun bakıyoruz.

Evden çalışma kültürüne yönelik zaman yönetimi vb çevrimiçi eğitimler verilebilir ve bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ihtiyaçların tanımlanması ve ilgili ayarlamaların yapılması iyi olur.

Bebeği olan ve emziren anneler, gebeler, kronik rahatsızlığı olanlar izinli sayılmalı.

ODTÜ Sonbahar döneminde uzaktan eğitim yapmalı, öğrencilerin kampüse getireceği riski azaltmalıdır.

Okul yönetimi bilgi veriyor, şeffaf davranıyor taklidi yapmaktan bir an önce vazgeçmeli ve sorumlu davranmalıdir. Şu ana kadar gösterilen tavır ODTÜ'ye hiç yakışmıyor. Tüm personele saygı duymaları ve gerekenleri yapmaları bir aciliyet.rı

61 yaşındayım hergün işime gittim saglık açısından hiç purolemim yok M.V şefim tarafından hiç görevlendirme almadım çalışmak aldıgım paranın hakkını vermek istiyorum.

Kampüste işi olmayan mensup yakınları, mezunlar kampüse mümkün olduğunca kısıtlı sayıda alınmalıdır. Zira kampüsümüz "normal" dönemde olduğu gibi yeşil alanlarıyla ziyaretçilerine haftasonu güzel vakit geçirmeleri için kucak açmaya devam etmekte. Ne var ki, açık alanlarda alınan önlemler gevşemektedie. Mesai bitiminden sonra veya haftasonları açık alanlarda ziyaretçilerin maske kullanımının azaldığını, sosyal mesafe kuralına uygun davranılmadığını görmek mümkündür.

Her nekadar dikkat etsek de Her insan bu hastalığa kapılabilir ve bu çok normal. Fakat hastalık bulaşmış personel neden gizleniyor. Fiilasyon çalışması yapılmıyor ve " yönetilerimizin ikazı şudur ki; aman kimse duymasın". Böyle idarecileri var maalesef. Özellikle yurtlarda bir katta 6personel var. Virüs tespit edildi ve üzeri örtülmeye çalışıldı. Nöbetçi yurtta 15 kat görevlisi var bunların 5 tanesi içeride duruyordiğerleri bahçelerde oturuyor 10gündür.

Servisler penceresiz, klima kullanılmadığı için virüsten ölmezsek boğularak öleceğiz kısaca servisler sıkıntılı

Calisma saatleri calisma ortami kalabaligini ve saglikli fiziki mesafeyi saglayacak sekilde ayarlanabilir.

Ateş ölçümü bir hikaye. Hiç bir anlamı yok. Uzaktan çalışma tek doğru çözüm.

Yurtlar da çalısmakta bulunmaktayim ve kisi sayimiz 16 çözüm olarak yarimiz icerde yarimiz disarda calisma yöntemi bulundu ama bu çözümün yeterli olmadigini vede saglik acisindan da uygun olmadigini dusunuyorum saygılarimla

Biz herzaman oldugu gibi hicbir olanaktan faydalanma sansina sahip degiliz.zorunlu secimimiz olan saglik calisani olmanin dezavantajlarini yasamaya devam.esnek calisma uzaktan calisma vs imkanaiz.cocuklarimizi birakacak kimse yok bakmaya gonullu olanda maasimizn 2/3sine talip

Okulun açılmasından önce kafeterya, yurt, kütüphane, ring vb önlemler alınmalı. Bu konuda kurulan birim ne kadar yetkin bilmiyorum. Örnekler kafeterya için havalandırma sistemi için açılan pençelere , ayaklı dezenfaktanlar. Akkent de portatif lavabolar uygun yerellere konmalı. Ring sayısı arıtılmalı, temizlik görevlilerine eğitim verilmeli. Birçok önlem alınabilir eylem planı var mı? Bilinmiyor.

kendinizi dusunmekten vazgecin oncelik en alt kademenin hakki ofiste kilimanin önunde gizliden aranizda vardiya sistemine cevirmeniz adaletsizlik kendinize sayginiz yoksada oturdugunuz koltuga sayginiz olsun

Insanlar nasıl öksurmeleri gerektigini hâlâ bilmiyor servislere bununla ilgili görsel broşürler asılmalı. Servislerde binerken konan el dezenfektanları arka kapılara da konmali

Hafta sonları ODTÜ kampüsü dışardan gelen kişilerin park ve piknik alanı gibi kullanılmasının yasaklanması gerekir

Olmazsa olmaz olan birimlerin devamlılığı için acil önlemler alınmalı, takviye personel hazırlanmalıdır. Aksı halde bu birimler iş yapamaz hale gelecektir. Anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde onlarında sağlığı eşit şekilde korunmalı, çocuğu olanlar vs eşit şekilde esnek çalışmadan faydalandirilmalidir.

Üniversitemizde COVID 19 olanların sayısını ve birimleri üniversitemiz açıkca bilgilendirmeli ve gerekli tedbirleri almalıdır. Üniversitemiz sayıyı 15 diye bildiri e-maili atılmadan 2 gün önceden Bursadaki arkadaşımdan ODTÜ de 60 kişi COVID19 lu bilgisini alıyorum. Ben ODTÜ personeli iken bilmiyorum ancak ODTÜ mensubu olmayan ark ODTÜ de ki vaka sayısını sağlam bir kaynaktan aldım diyor. Üniversite yönetimi şeffaf olmalı. Yönetim personelin panik olmaması için yapsalar bile gerekli önlemleri almalıdır. kafeterya için çok gecikilmiş...

Servis birimlerinde olası aksamalara karşı ilave tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Mesela halihazırda kurumda yemek hizmeti alamıyoruz, ancak kantinden karnımızı doyurmak durumunda kalıyoruz.

Özellikle personel servislerinde maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve etkin bir şekilde denetlenmeli.

Birimler arasında eşit şartlar uygulanması. Ya her birimdeki personelin tamamı gelecek ( ki onaylamadığım bir durum ) ya da birim ayrımı yapılmaksızın tüm personellere dönüşümlü çalışma hakkı verilecek.

Bolumlerdeki temizlik personelleri eğitilmelidir. Öğle yemekleri ciddi problem yaratmaktadır, personele kampüs içerisinde COVID-19 kurallarina uygun sekilde guvenilir yemek servisi yapilabilmelidir.

Çalıştıgımız yurtta 16kisi calısmaktayız çözüm olarak 8 kisi icerde 8kisi dısarda duracak sekilde bir çözum sunuldu yeterli bir önlem degildir çünki izinde olan arkadaslar dönecek ve sayımız dahada cogalacak esnek calısmanın uygun oldugu kanaatindeyim

Tüm etkileşim ortamları ve ODTÜ'deki insanların biraraya geldiği (çalışma ortamı,lokanta, market vb.) kurallara uyulup uyulmadığı konusunda kontrol edilmelidir.

Yurtlarda çalışmaktayım ve 13 kişi aynı yurtta bulunuyoruz çözüm olarak yarimiz içeride yarimiz dışarıda duracak denildi bunun yetersiz ve gereksiz olduğunu düşünüyoruz Evde çocuğum ve kronik hasta yakinim var hergun tereddüt içinde geliyorum ve korkuyorum esnek çalışmaya gidilmesini istiyorum. Bu şekilde er yada geç hepimize bulaşacak bir an önce önüne geçilmeli gereken önlemler alınmalı.

Butun akademik personel evden calismali. Gerekmedikce okula gelmemeliler. Bir odada ayni anda 2'den fazla kisi bulunmamali. Bulunmasi gerekiyorsa donusumlu calismalari gerekiyor.

Ayrıca kampüse dışarıdan gelen için kısıtlama gelmeli

Calistigim bölumde covit 19 cikmasina rağmen hic bir önlem alinmadi ilaclama ve diger alinmasi gereken önlemler.

Eymir gölünde aşırı yoğunluk sosyal mesafe sıfır ağzımızın içine giriyorlar naparsak yapalım kendimizi koruyamıyoruz en azından görev alanlarımıza şerit çekilip ziyaretcilerin bizlere yaklaşmaları engellenebilir

Yüzyüze temasın olduğu ortamlarda çalışan personele düzenli olarak (belirli aralıklarla) Covid-19 testi yapılabilir. Covid-19 testi pozitif çıkan personele ve öğrencilere (özellikle Ankara'da yakını olmayanlara) destek olacak bir birim oluşturulmalı.

Personel servislerinin sefer sayısı arttırılarak servislerdeki yoğunluk azaltılabilir.

Çarşı ve çevresine piknik yapmaya gelen mezun veya ziyaretçilere yönelik tedbirler alınmalı