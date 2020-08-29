NHKM'de sergi: 100 Yaşa Can Verenlerden...

Sanatçı İrfan Ertel Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) yüzüncü yılına eserleriyle alkış tutuyor.

“100 Yaşa Can Verenlerden...” sergisi geçmişte kalan insanların nasıl bir geleceğe uzandıklarına ayna tutacak. Geçmişi değil aydınlık ve umut dolu bir geleceği anlatacağı duyurulan sergi 8-30 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul'da Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde (NHKM) görülebilir.

İrfan Ertel Kimdir?

İrfan Ertel 1951 yılında Muğla, Bayır’da doğdu. 1969’dan beri örgütlü bir komünist olarak siyasal mücadelenin içinde yer alıyor. Bu uzun süre içinde TSİP, TKP-İşçinin Sesi ve TKP saflarında bulundu.

1971–1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümünde sanat eğitimi gördü. Öğrenciliği sırasında Ruhi Su ile tanıştı ve Dostlar Korosunda yer aldı. 1990’larda Ruhi Su Vakfı’nın yönetiminde bulundu.

1970’li yıllarda epik tiyatronun ülkemizdeki en önemli temsilcisi sayılan Vasıf Öngören’in İstanbul Birlik sahnesinde dekoratör olarak görev aldı.

80’lerde İşçi Sağlığı Derneği’nin, daha sonra İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Vakfı, Meska’nın kurucularından biri oldu. Altı ana sektöre yönelik işçi sağlığı eğitim çalışmaları için fotoğraflar ve kısa filmler çekti, slayt ve film gösterileri hazırladı, sayısız sunum yaptı. 2010 yılından beri İşçi Sağlığı Meclisi’ne emek veriyor.

Barış Derneği’nin yeniden kurulduğu 2003 yılından itibaren dernekte aktif görev aldı ve yönetiminde bulundu. 2005 ve sonrasında onlarca ressamın eseriyle katkıda bulunduğu Barış Sergisi organizasyonlarının merkezinde Ertel vardı.

Kesintisiz olarak resim yapmaya ve sergiler açmaya devam etti. Bugüne kadar birçok karma sergiye katılmış ve çeşitli illerde 60 kadar kişisel sergi açmıştır. İrfan Ertel’in birçok yapıtı yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlarda yer almaktadır.