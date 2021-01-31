Nguyễn Phú Trọng bir dönem daha Vietnam Komünist Partisi'nin Genel Sekreteri seçildi

Vietnam Komünist Partisi günü, Genel Sekreter Nguyễn Phú Trong'u üçüncü defa beş yıllık dönem boyunca Genel Sekreter olarak seçti.

Partinin 13. Ulusal Kongresi'nde alınan karar, Trong'un yeni koronavirüsün kontrol altına alınması ve devlet tarafından yönetilen ticari işletmelerin üst düzey yetkilileri ve yöneticilerine karşı bir yolsuzlukla mücadele kampanyasının yönetimi dahil olmak üzere devlet işlerini istikrarlı bir şekilde yönettiğinin altını çizdi.

76 yaşındaki Trong, Vietnam'ın 1976'da işgalden tamamen kurtulmasından bu yana art arda üç dönem görev yapan ilk Parti Genel Sekreteri olacak.

Parti, Ulusal Kongresini yaklaşık beş yılda bir yapıyor. Trong, partinin yürütme komitesi olan Politbüro üyeleri tarafından aday gösterildi ve daha sonra önümüzdeki beş yıl boyunca görevlerini sürdürecek olan Merkez Komitesinin 200 yeni üyesi tarafından oylandı.

Parti kuralları, Genel Sekreter'i beş yıllık iki dönem görev yapmakla sınırlıyor. Trong'un üçüncü bir için tekrar seçilmesiyse Parti bir istisna yapmaya karar verdi.

Trong, Vietnam'ın ekonomik büyüme konusunda ve aynı zamanda koronavirüsün yayılmasına karşı yüksek başarıları nedeniyle 2020'de liderliği nedeniyle ülkede büyük takdir gördü.

2011'de Trong, Hanoi'nin Parti Sekreteri ve Ulusal Meclis Başkanı olarak görev yaptıktan sonra mevcut görevine başladı.

Yerel basında, kongrenin planlanandan bir gün önce, Pazartesi günü sona ereceği bildirildi.