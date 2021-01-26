'Ekonominin modernizasyonu ve kamu mülkiyeti arasında diyalektik var'

Vietnam Komünist Partisi (VKP) 13. Kongresi, “doi moi” adı verilen sosyalist eksenli piyasa ekonomisinin gelişimi, salgın ve doğal afetler gibi sorunlara dönük mücadelenin sonuçlarının değerlendirilmesiyle başladı.

Moderatörlüğü Vietnam Ulusal Meclisi’nin kadın başkanı Nguyễn Thị Kim Ngân’ın (Nuen Ti Kim Nan) üstlendiği Kongre’nin açılış konuşmasında Vietnam Başbakanı Nguyễn Xuân Phúc (Nuen Sen Fu), Kongre’nin sömürgeciliğe karşı ulusal kurtuluş mücadelesinin önderi ve Parti’nin öğretmeni Ho Chi Minh’e (Ho Şi Minh) ve devrim uğruna hayatını kaybedenlere adanmışlığının altını çizdi. Kongre’de hazır bulunan 1587 delegenin temsil ettiği beş milyon parti üyesinin işçi sınıfının temsilcileri olduğunu hatırlattı.

Sosyalist geçiş sürecinden çıkarılan dersler

Kongre’nin ikinci konuşmacısı Vietnam Devlet Başkanı ve VKP Genel Sekreter Nguyễn Phú Trọng (Nyen Fu Çao), Kongre dokümanının milyonlarca yurttaşın katılımı ile gözden geçirildiğini, önerilerin VKP Merkez Komitesi’ne iletildiği anlattı. Trọng, Covid-19 pandemisinin yol açtığı ekonomik güçlüklere rağmen Vietnam’ın sosyalizme dayalı bir ekonomiyle büyümeyi en yüksek seviyede sürdüren ülkelerden biri olduğunu belirtti. “Doi moi” politikasının benimsendiği 1991 ve bu politikaların takviye edildiği 2011 sonrasında daha önce tecrübe edilmemiş başarılar kaydedildiği söyledi. Konuşmasında üretici güçlerin gelişimi, ekonominin modernizasyonu ile toplumsal refah, kamu mülkiyeti arasında “doi moi” ekseninde bir diyalektik kurulduğunu vurguladı.

Kongre’nin açılışında sosyalizme geçiş sürecinden beş ders çıkarıldığı ifade edildi. Bu dersler şöyle tarif edildi: Parti kadrolarının ve özellikle stratejik görevlerde olanların Marksizm-Leninizm ve Ho Chi Minh düşüncesi çerçevesinde donatılması, bencilce ve yoz eğilimlere karşı niteliklerinin artırılması. “Doi moi” politikasının merkezinde halkın olduğu unutulmadan, halkın yararı için ve halka dayanarak partinin ve sosyalist rejimin inşa edilmesi. Zorluklar karşısında yaratıcı, demokrasiye ve disipline dayanan bir tarzla, teorik gelişimi ve yönetim kalitesini artırmayı önemseyerek kalkınmanın gerçekleştirilmesi. Piyasa kuralları ile sosyalizmin, ulusal bağımsızlık ve uluslararası entegrasyonun birlikte yürütülmesi. Dünyada beklenmedik gelişmeler iyi incelenerek Vietnam’ın egemenliğini, komşu ülkeler ve dünya güçleri karşısında özgüven ve yeterliliğini koruması, yeni koşullar karşısında kendini savunabilmesi.

Pandemiyle mücadele

Kongre raporunun aktarımında pandemi nedeniyle dünyada rekabetin şiddetlendiğine dikkat çekildi ve bunun Asya Pasifik bölgesinin önemini artırdığı, bölgede hem güçlükler hem imkanlar yarattığı ifade edildi. Pandemi ve afetlerle mücadelede Parti’nin ve ordunun kolektif çalışmasının etkili olduğu hatırlatılarak önümüzdeki dönemde güvenliğe ve çevreye karşı daha hassas politikalar izleneceği belirtildi. Bir yandan devlet işletmelerinin, kolektif çiftliklerin güçlendirilmesi, diğer taraftan ekonominin dördüncü sanayi devrimi, dijital dönüşüm, değer zincirleri ve tedarik zincirlerine göre yapılandırılması gerektiği söylenenler arasındaydı. Bu süreçte devletin kurumsallaşması, yolsuzlukla mücadele edilmesi, partinin öncü ve örnek bir rol oynaması, kitle örgütleri aracılığıyla getirilen toplumsal eleştiriler karşısında şeffaf olunması gerektiğine değinildi. Değinilen bir diğer konu ise yargının reformdan geçirilmesi ve sosyalist eksende hukuk devletinin inşa edilmesi oldu. Bu vurgularla Kongre’nin açılış oturumu sonlandı.

Pandemi vakalarının ülkede etkili bir şekilde izole edilmesi sayesinde Kongre’nin bin beş yüzden fazla delegenin bir arada oturabildiği bir düzenle gerçekleştirilmesi dikkat çekti.