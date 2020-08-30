Nautilus AVM işçileri: Bizim de mi üzerimize şemsiye kapatacaksınız?

Patronların Ensesindeyiz Nautilus AVM Emekçileri Dayanışma Ağı, geçtiğimiz günlerde Brezilya’daki AVM’de kalp krizi geçirerek ölen ve cesedinin üzeri şemsiyelerle örtülüp alışverişe devam edilen Brezilyalı market işçisi Manoel Moises Cavalcante’yi hatırlatarak, İstanbul’daki Tepe Nautilus AVM’de çalışan işçiler arasında artan Covid-19 pozitif vakalarını dile getirdi.
Dayanışma Ağı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
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Ulaşmak için...
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabiliyor:
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