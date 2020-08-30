Nautilus AVM işçileri: Bizim de mi üzerimize şemsiye kapatacaksınız?

İstanbul'daki Tepe Nautilus AVM'de çalışan işçiler arasında artan Covid-19 vakaları üzerine Patronların Ensesindeyiz Nautilus AVM Emekçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaptı. Açıklamada geçtiğimiz günlerde Brezilya'da bir Carrefour mağazasında yaşanan olay hatırlatıldı.

Patronların Ensesindeyiz

Patronların Ensesindeyiz Nautilus AVM Emekçileri Dayanışma Ağı, geçtiğimiz günlerde Brezilya’daki AVM’de kalp krizi geçirerek ölen ve cesedinin üzeri şemsiyelerle örtülüp alışverişe devam edilen Brezilyalı market işçisi Manoel Moises Cavalcante’yi hatırlatarak, İstanbul’daki Tepe Nautilus AVM’de çalışan işçiler arasında artan Covid-19 pozitif vakalarını dile getirdi.

Dayanışma Ağı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

BİZE KATILIN, HAYATTA KALALIM

Ulaşmak için...

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabiliyor:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta:[email protected]

Covid-19 salgınının en yaygın olduğu günlerde dahi biz AVM emekçileri çalışmak zorunda bırakıldık. Yine aynı şekilde çalışıyoruz. Risk artıyor, tedbirler yetersiz.

Bu hafta Nauitilus AVM’de Covid-19 vakalarının görüldüğüne dair haberler aldık ve bu koşullarda çalışmaya devam ediyoruz!

Geçtiğimiz günlerde Brezilya’da yaşamını yitiren ve mağazayı kapatmamak için cansız bedeninin üzeri şemsiyelerle örtülen Manoel Moises Cavalcante’yi unutmuyoruz. Biz de çalıştığımız ortamda daha fazla tedbir alınmasını, can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Yoksa bizim de mi üzerimizi şemsiyeyle kapatacaksınız?

AVM patronları her ülkede aynıdır ve biz AVM emekçilerinin de çıkarları ortaktır.

Biz Patronların Ensesindeyiz Nautilus AVM Emekçileri Dayanışma Ağı’na katılan emekçiler olarak tüm mesai arkadaşlarımızı, yaşamımızı hiçe sayan ve bizleri bu virüs riski altında yeterli tedbirleri almadan çalıştırmaya devam eden patronlara karşı birlik olmaya çağırıyoruz.

Bize katılın. Hayatta kalalım.

PE Nautilus AVM Emekçileri Dayanışma Ağı