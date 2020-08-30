Nautilus AVM işçileri: Bizim de mi üzerimize şemsiye kapatacaksınız?

İstanbul'daki Tepe Nautilus AVM'de çalışan işçiler arasında artan Covid-19 vakaları üzerine Patronların Ensesindeyiz Nautilus AVM Emekçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaptı. Açıklamada geçtiğimiz günlerde Brezilya'da bir Carrefour mağazasında yaşanan olay hatırlatıldı.