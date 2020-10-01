NATO: Türkiye ile Yunanistan arasında askeri ayrıştırma mekanizması kuruldu

NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir dizi teknik görüşmenin ardından bugün askeri ayrıştırma mekanizmasının kurulduğunu açıkladı.

NATO'dan yapılan açıklamada sözkonusu mekanizmanın Doğu Akdeniz'de olay ya da kaza riskini düşürmek için oluşturulduğu belirtildi. Mekanizmanın denizde ve havada ayrıştırmayı kolaylaştırmak üzere Yunanistan ile Türkiye arasında bir acil irtibat hattı oluşturulmasını da kapsadığı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg daha önce yaptığı açıklamada Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında Brüksel'deki NATO karargahında Eylül başında başlayan teknik görüşmelerin iyi gittiğini duyurmuştu.

Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada iki NATO üyesi arasında sözkonusu mekanizmanın kurulmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. NATO Genel Sekreteri "Bu güvenlik mekanizması, altta yatan anlaşmazlığı çözecek diplomatik çabalara alan açacak" dedi.