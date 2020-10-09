Mustafa Akıncı: Türkiye'yi yönetene bağlı makamlar tarafından tehdit edildim

Mustafa Akıncı, "Türkiye'yi yönetene" bağlı bir makam tarafından "aday olmaman senin ve ailen için iyi olur" mesajının özel kalem müdürü aracılığıyla kendisine iletildiğini söyledi.

TV2020 adlı televizyon kanalına konuşan Mustafa Akıncı, Türkiye'nin bu tehdit mesajı hususunda tavrının ne olduğunu sormak amacıyla Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi'ni Cumhurbaşkanlığı'na davet ettiğini, ancak Büyükelçi Ali Murat Başçeri'nin bu davete karşılık vermediğini söyledi.

Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği'yse Akıncı'nın sözlerini yalanlarken, Türkiye'nin bir seçim malzemesi olarak kullanılmaya çalışıldığını belirtti.