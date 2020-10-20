MSGSÜ konservatuvarı taşınıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Handan İnci Elçi üniversitenin dün yapılan açılış töreninde konuştu.

Elçi, açılış konuşmasında Başbakanlığın yanındaki konservatuvarın Dolmabahçe Sarayı'nın karşısındaki Savunma Bakanlığı'na ait olan binaya taşınacağını söyledi.

Elçi; "Cumhurbaşkanımızın tensibi ile, Dolmabahçe Sarayı'nın arkasında bulunan ve Savunma Bakanlığı'na ait olan bu büyük askeri alan konservatuvar olarak kullanılmak üzere artık bütünüyle üniversitemize aittir" diye konuştu.

Üniversite daha önce de İstanbul Devlet Konservatuarı'na tahsis edilen Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi'nin geri alınmasıyla gündeme gelmişti.