Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu başladı

Moldova, Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu başladı. Seçimlerin 1. turunda muhalefetteki Hareket ve Dayanışma Partisi (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) lideri Maia Sandu yüzde 36,1 oy aldı. Şu anki devlet başkanı Igor Dodon ilk turda yüzde 32.6 oy aldı.

Merkez sağcı Maia Sandu AB yanlısı bir politika izliyor. Rusya yanlısı dış politika güden sosyal demokrat çizgideki Sosyalistler Partisi (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, PSRM) adayı görevdeki Cumhurbaşkanı Igor Dodon'sa yüzde 32,66 ile ikinci sırada.

Seçmenlere, iki adayın isimleriyle oy pusulaları verilecek. İkinci turda katılım şartı aranmayacak ve kendi lehine en fazla oyu alan aday kazanan ilan edilecek. Beraberlik durumunda ilk turda en iyi sonucu alan aday seçilmiş sayılacak.