MHP'li Cemal Enginyurt için kesin ihraç talebi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklamasına tepkisinin ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

TBMM'de MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ordu milletvekili Cemal Enginyurt'un "basına yansıyan açıklamaları nedeniyle" kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklamalarına ilişkin olarak, "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz" demişti.

Enginyurt daha önce de bir söyleşisinde "sert çıkışları sebebiyle" MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından uyarıldığını söylemişti. Enginyurt "Tabii sert çıkışlarım derken aslında Cumhur İttifakı anlamında. Çünkü ben bazen AK Parti’ye de yükleniyorum bazı yanlışlar gördüğümde, hazmedemediğim şeyler olduğunda. Benim mizacım bu. Yani ben söylemek durumundayım" demişti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından tepki gösterdi: