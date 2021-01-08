Üniversite öğrencilerinden Boğaziçi'ne destek

Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencileri Boğaziçi öğrencilerine destek açıklaması yapmaya devam ediyor.

Samsun'da da öğrenciler, "Haklarını demokratik yollar ile arayan sıra arkadaşlarımızın darp edilerek gözaltına alınıp ardından işkence edilmesi kabul edilemez, işkence insanlık suçudur" diyerek mücadele eden arkadaşlarını selamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri de bugün yaptıkları açıklamayla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olarak, "Boğaziçi'den şirket, AKP'nin memurundan rektör olmaz!" dediler.

Ankara'da gözaltı

"ODTÜ Savunulmalıdır" hesabının duyurduğuna göre, Ankara Güvenpark'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne destek olmak için öğrenciler bir araya geldi.

Polisin saldırdığı eylemde 30 kişi gözaltına alındı.

Dün de Ankara'dan İzmir'e, Adana'dan İstanbul'daki diğer üniversitelere kadar çok sayıda öğrenci Boğaziçi'ne desteklerini göndermişti.