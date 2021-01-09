Erdoğan Boğaziçi protestosunu hedef aldı: Teröristlerin eylemi...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan AKP'li rektör atamasını savundu, öğrencilerin eylemini "terör" olarak niteledi.

"Teröristlerin eylemlerinin fikir özgürlüğüyle alakası yok. Aynı zihniyeti Gezi'de de gördük" diyen Erdoğan, "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Biz bu filmi cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Bölücü terör örgütünü desteklerken gördük, 6-8 Ekim'de insanlarımız katledilirken katilleri alkışlarken gördük" ifadesini kullandı.