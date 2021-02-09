Melih Bulu'nun kurucu rektörü olduğu üniversite başarı sıralamasında kaçıncı oldu?

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Erdoğan'ın atadığı kayyum rektör Melih Bulu'nun kurucu rektörü olduğu İstinye Üniversitesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bulu'nun "Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyada ilk 100'e sokacağım" açıklamalarına göndermeden bulunan Dündar, "Sn. Melih Bulu Bey 'Boğaziçi Üniversitesi dünyada ilk 100'e girecek' diyor ya, kurucu rektörü olduğu İstinye Üniversitesi'ni Türkiye'de ilk 100'e dahil edememiş! Ülkemizde bugün 203 üniversite ve akademi var. İstinye Üniversitesi 155'nci sırada! Güldürmeyin Sn. Melih Bulu Bey!" dedi.

Bulu'nun kurucusu olduğu İstinye Üniversitesi, "Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere üç ayrı hastaneyi tek çatı altında birleştiren MLPCare Grubu’na ait.

Bulu, Ekim 2016-Kasım 2019 arasında bu üniversitede kurucu rektör olarak görev yapmıştı.