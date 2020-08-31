Maske, mesafe, temas süresine göre tek tabloda Covid-19 risk analizi

Eskiden beri bilinen gerçek maske takmanın, temas edilen kişiyle araya mesafe koymanın, ortamı havalandırmanın ve temas süresini kısaltmanın bulaş riskini azalttığı yönündeydi.

Bu araştırmada ise bu değişkenler birleştirilerek bir risk tablosu oluşturuluyor.

SARS-COV-2 virüsü damlacık yoluyla yayılıyor.

Damlacıkların yayılma mesafesinin 2 metre kadar olduğu bilinse de araştırmalar, öksürük, derin-hızlı nefes soluma (egzersiz ve koşma durumlarında olduğu gibi) durumlarında mesafenin birkaç saniye içinde 6-8 metreye kadar çıkabildiğini gösteriyor. Bulaş riski, 1 metrenin altındaki mesafelerde 2 metrenin üzerindeki mesafelere göre 2-10 kat daha fazla oluyor.

Karşılıklı temas süresi araştırmalarda daha az kantifiye edilen bir değişken olsa bile, 5-15 dakikanın üzerindeki temasın riski artırdığı düşünülüyor.

Tüm bu değişkenleri dikkate alan araştırmacılar halkı bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki tabloyu sunuyorlar. Bu risk analizi semptomsuz bireyler için geçerlidir. Tablo Anıl İlerigider tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.)

Tablonun ana sonuçlarını şöyle özetleyebiliriz:

1- Maskesizseniz, açık havada olsanız bile, kalabalık bir grup içindeyseniz risk durumunuz yüksek.

2-Maskenizseniz, açık havada 15 dakikadan daha kısa süre temas halinde dahi risk durumunuz orta.

3-Maskenizseniz, iyi havalandırılmış olsa bile kapalı-kalabalık bir ortamda 15 dakikadan kısa temas halinde dahi risk durumunuz yüksek.

4-Maskeli olsanız da, temas süresinin uzun ve havalandırmanın kötü olduğu bir ortamda risk durumunuz yüksek.

5-Maskesizseniz, temasınız uzun süreli olacaksa, açık havada olsanız bile risk almamak için karşılıklı susacaksınız.

6-Maskeli, mesafeliyseniz, iyi havalandırılan kapalı bir ortamda ve tabi ki açık mekanda birkaç kişi 15 dakikadan uzun süre sohbet edebilirsiniz.

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223

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