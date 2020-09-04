Manisa Tabip Odası Başkanı engellenen Vestel raporuyla ilgili soL'a açıklama yaptı

"TTB Heyetinin Manisa OSB ve Vestel’deki Covid-19 Salgın Değerlendirmesi” başlıklı raporuna ilişkin yapılan haberler, mahkeme kararıyla erişime engellendi.

Vestel patronun talebi sonrası mahkeme tarafından verilen erişime engelleme kararı "müvekkil şirketlerin kişilik haklarını ihlal etmesi, marka hakkına tecavüz suçunu teşkil etmesi, kamunun yanlış yönlendirilmesi, basın özgürlüğünün sınırlılığını aşan ve basın etiğine uygun olmayan, gerçek dışı, etik dışı, asılsız bir şekilde hukuka aykırı yayınlar içermesi" iddiasıyla alındı.

Bir sağlık kurumunun halkı bilgilendirmek üzere yaptığı araştırmaya getirilen erişime engelleme kararı tepki çekerken, raporda imzası bulunan kurumlardan biri olan Manisa Tabip Odası'nın Başkanı Şahut Duran, rapora ilişkin soL'a açıklamada bulundu.

'Vestel'in öne çıkmasının nedeni işçilerin sesini duyurmak istemesi'

Öncelikle raporun özellikle Vestel’le ilgili olan bir çalışma olmadığını belirten Duran, "Öne çıkmasının nedeni orada çalışan işçilerin seslerini duyurmak istemesi, Manisa OSB'nin en çok işçisi bulunan fabrikası olması sebebiyle oldu" dedi.

Yaptıkları çalışmanın tamamen işçi sağlığı ve Manisa OSB'de yaşanan sorunlara ilişkin olduğunu vurgulayan Duran, raporu hazırlarken OSB yönetimini de davet ettiklerini ancak katılım olmadığını da ifade etti.

'Sorun tüm fabrikalarda'

"Vestel’le ilgili herkesçe bilinen bir durumun rapora girmesinde sıkıntı görmedik, rapor özellikle Vestel'le ilgili değil, sorun tüm fabrikalarda. Bizim birinci önceliğimiz da bu kapsamda işçi sağlığı" diyen Duran, bazı küçük ölçekli fabrikalarda oran olarak çok daha kötü manzaralar olduğunu da işaret etti.

'Karara ilişkin TTB'nin çalışması var'

Mahkemenin verdiği erişime engelleme kararına ilişkin yorum yapmasının doğru olmadığını, bunu hukukçuların yapması gerektiğini belirten Duran, "Rapor TTB çatısı altında yayımlandı. TTB'nin buna ilişkin çalışmaları var, bu konuyu daha yakından takip ediyorlar" diye konuştu.