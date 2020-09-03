Hekimlerin Vestel raporuna erişim engelleme

Türk Tabipleri Birliği'nin hazırlayıp sunduğu Vestel'de Covid-19 yayılması ile ilgili rapora yasak geldi.

soL'da "TTB'den Manisa ve Vestel raporu: Kritik alanların dışında üretim durmalı" başlığıyla yapılan haber hakkında erişim engelleme kararı Vestel'in başvurusu üzerine alındı.

Mahkeme kararında "Talep eden Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Av. Ünsal AYHAN tarafından Hakimliğimize ibraz olunan 28.08.2020 tarihli dilekçesinde, müvekkil şirketlerin kişilik haklarını ihlal etmesi, marka hakkına tecavüz suçunu teşkil etmesi, kamunun yanlış yönlendirilmesi, basın özgürlüğünün sınırlılığını aşan ve basın etiğine uygun olmayan, gerçek dışı, etik dışı, asılsız bir şekilde hukuka aykırı yayınlar içmesi nedeniyle müvekkil markanın itibarını zedeleyen ve var olan güveni sarsan müvekkil şirket aleyhine iftira içerikli ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki yayınlar olduğunu, bu nedenlerle 5651 Sayılı Yasanın 9. Maddesi gereğince erişimin engellenmesine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır" deniliyor.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme aralarında Türk Tabipleri Birliği'nin kendi web sitesinde yer alan rapor bağlantısı da olan 42 bağlantıya erişim engelleme kararı alıyor.

Rapor nasıl hazırlanmıştı?

Haberi yasaklanan rapor Manisa'daki Vestel fabrikasından gelen salgının yayılması haberleri üzerine TTB tarafından oluşturulan bir heyet tarafından hazırlanmıştı.

TTB Heyeti, TTB Merkez Konseyi, Manisa Tabip Odası, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ve TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan temsilcilerle oluşturulmuş, heyetin 18 Ağustos 2020 tarihinde Manisa'da farklı firmalardan işçilerle, sendika temsilcileriyle ve işyeri hekimleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında yasaklanan rapor oluşturulmuştu.

Marka hakkına tecavüz? Peki kamunun bilgilenme hakkı ne olacak?

Vestel'in mahkeme tarafından haklı bulunan erişim engelleme talebi, fabrikada yayılan ve şirketin de sorumlu olduğu Covid-19 salgını hakkında söylenenlerin Vestel markasına dönük bir hak tecavüzü olarak görülmesine dayanıyor.

Böylece, Manisa'daki en büyük işletmelerden birisinde Covid-19 salgını konusunda yapılan yanlışlara ilişkin bilgilenme hakkı kamunun elinden alınıyor.