Mali'de geçiş hükümeti görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Mali'de askeri darbe liderleri ile Batı Afrikalı arabulucular arasında geçiş hükümeti kurulmasına ilişkin üç gündür yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Cuntanın sözcülerinden Albay Ismael Wague, arabulucuların temsil ettikleri ülkelere Mali'de bu hafta gerçekleştirilen zirveye ilişkin bildirimlerde bulunacağını, ancak iç yönetime ilişkin son kararı yerel unsurların vereceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Wague, "Hiçbir şey karara bağlanmadı. Herkes kendi görüşünü bildirdi. Geçişin yapısına ilişkin son kararı biz Malililer vereceğiz" dedi.

Wague, "Arabulucular, ülkelerinin liderleriyle bize uygulanan yaptırımların hafifletilmesi yönünde görüşecek. yaptırımlar bizim veya halkın yararına değil" dedi.

Mali'de Devlet Başkanı İbrahim Bubakar Keita'nın askeri darbeyle indirilmesinin ardından Batı Afrika bölgesel bloğu temsilcileri, haftasonu darbe liderleriyle geçiş hükümeti için müzakerelere başlamıştı.

'Keita bize istifa ettiğini söyledi'

Arabulucu ekibin lideri olan eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, darbeyle indirilen Keita'yla görüşmeyi talep etmelerinin ardından kendisiyle görüştüklerini söyledi.

Jonathan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı İbrahim Bubakar Keita bize istifa ettiğini söyledi. Kendisini bunun için zorlamadıklarını belirtti. Siyasete dönmek istediğini ve ülkenin sivil yönetime geçmesine izin verecek hızlı bir geçiş süreci istediğini aktardı" dedi.