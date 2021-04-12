Libya geçici hükümet başbakanıyla görüşen Erdoğan'dan deniz yetki alanları açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe düzenledikleri ortak basın toplantısında Trablus hükümetiyle yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına dair "iki ülkenin çıkarına" açıklamasını yaptı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile daha önce imzalanan mutabakata ilişkin "Akdeniz'de komşumuz olan Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası her iki ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvenceye almıştır. Bugün bu husustaki kararlılığımızı tekrar teyit ettik" dedi.

Dibeybe de yaptığı açıklamada deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatının "iki ülkenin çıkarına" olduğu ifadesini kullandı.

Basın toplantısında yaptığı açıklamada Erdoğan "Bundan böyle önceliğimiz Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ve egemenliğinin ülke sathına teşmil edilmesidir. Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini önlemiş, yeni katliamların önüne geçmiş ve ateşkesi sağlamıştır. Türkiye olarak Milli Birlik Hükümetine evvelki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık. Barış, huzur ve refahın hakim olduğu bir Libya için gayretlerimizi müştereken sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye'nin Libya'ya 150 bin doz koronavirüs aşısı teslim edeceğini belirten Erdoğan "Bingazi'deki konsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında tekrar faal hale getirmeyi planlıyoruz" dedi. Erdoğan "Trablus'ta bir salgın hastanesini işleteceğiz" ifadesini kullandı ve Dibeybe'nin yarın Türk "iş adamlarıyla" görüşeceğini belirtti.