Kürtaj sorunu nedeniyle Kenya'da yılda 2 bin 600 kadın ölüyor

Üreme Hakları Merkezi (CRR) Afrika'nın kıdemli bölge müdürü Evelyne Opondo Çarşamba günü Kenya'da kürtaj konusundaki sosyal önyargıların kadın ve kız çocuklarının hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Opondo'nun belirttiğine göre Kenya'da yoksul kadınlar ve ufak kız çocukları, istenmeyen hamileliklerle ilgili hakları konusunda yanlış bilgilendiriliyor ve çoğu, özel kliniklerde kürtaj hizmetlerini karşılayamıyor. Sık sık çamaşır suyu içmek veya rahim ağzına keskin nesneler sokmak gibi tehlikeli tekniklere başvururlar.

teleSUR'da yer alan habere göre Opondo, "Kamusal alanda ve ceza adalet sisteminde kürtajla ilgili süregelen damgalama ve yanlış anlatılardan dolayı daha fazla Kenyalı kadın ve kız çocuğunun hayatını tehlikeye atılıyor" dedi.

Kenya'da, çoğu güvenli olmayan koşullarda olmak üzere her yıl yaklaşık 465.000 hamile kadın gebeliğe son veriyor. Tüm anne ölümlerinin yüzde 13'ünü ve jinekolojik hastane başvurularının yüzde 60'ını klinik düşükler oluşturuyor.

Yanlış uygulama sonucu hastalananların 5'te 1'ine yakını 10 ila 19 yaşında

Ayrıca yanlış uygulamalar sonrası hastaların yaklaşık yarısı 25 yaşın altında. Hastalarınyüzde 17'si 10 ila 19 yaş arası kız çocukarından oluşmakta. Yanlış uygulamalar sonucu rahatsızlık geçirenlerin dörtte biri sepsis, ateş, organ yetmezliği ve jinekolojik komplikasyonlar gösteriyor.

Opondo, "Gebeliğin sonlandırılmasının tecavüz sonucu olduğu durumlarda bile toplumsal baskı korkusuyla güvenli ve yasal kürtaj istemekten korkuyorlar" dedi.

Kenya'da her yıl yaklaşık 2 bin 600 kadın ve kız çocuğu yanlış kürtaj uygulamalarından dolayı ölüyor ve bu da her gün yedi ölüme denk geliyor. Çoğu kız çocuğu ve kadın cinsellik ve üreme eğitimi almıyor veya güvenli doğum kontrol yöntemlerine erişimi yok.