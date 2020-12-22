Küba’da Covid-19 kaynaklı çocuk, hamile ve sağlık çalışanı ölümü yok

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez geçtiğimiz Perşembe günü, Ulusal Halk İktidarı Meclisi'nin olağan oturumunun kapanışında Küba’nın Covid-19 pandemisi sürecinde yaşadıklarına ve ülke ekonomisine dair bir konuşma gerçekleştirdi.

Díaz-Canel Bermúdez, konuşmasına, geçtiğimiz yıl yine aynı tarihlerde Meclis’te yaptığı konuşmasında ABD’nin uyguladığı ablukaya atıfta bulunan bir cümlesini tekrar ederek başladı: “Bizi öldürmeye teşebbüs ettiler ancak yaşıyoruz”. Ekonominin ve genel olarak yaşamın salgın nedeniyle daha da güç bir hale gelmesinden dolayı 2020 yılının kendileri için eşi görülmemiş zorlukta geçtiğini belirtti.

'Bizi öldürmekte ısrar ettiler, biz ise yaşamakta ısrar ettik'

ABD ablukasının sıkılaştırılmasıyla birlikte Covid-19’un etkisinin dayanılmaz boyutlara eriştiğini söyleyen Díaz-Canel, konuşmasına “Bizi öldürmekte ısrar ettiler; biz ise yaşamak ve kazanmak için ısrar ettik. Mücadelelerle büyümek bu halkın kaderi oldu” diye devam etti.

"Pandemi aylarının her saati büyüme ve öğrenmeyle geçti. Cesaretimiz asla kırılmadı. Bu kahramanlık bize daha fazla ilham veriyor" diyen Díaz-Canel Bermúdez her türlü eksikliğe rağmen Kübalılar’ın 2020’deki en zorlu mücadelelerden başarıyla çıktığını vurguladı. “Daha az yiyecek, daha az ulaşım imkânımız oldu belki ama aynı zamanda daha az hasta ve ölüm sayısına sahip olduk. Bu ancak, daha fazla sosyal adalete ve daha fazla sosyalizme sahip oluşumuzla açıklanabilir.”

Küba’da bir milyondan fazla PCR testi yapıldığını ve yüzde 1,4 ölüm oranına sahip olduklarını söyleyen Díaz-Canel bu oranının Amerika kıtasındaki ve tüm dünyadaki ölüm oranlarının altında olduğunu belirtti. “Salgında, çocuklar, hamileler ve sağlık çalışanları arasında ölüm yaşamayan birkaç ülkeden biriyiz.”

Devlet Başkanı, yoğun bakım servislerinin çökmediğini ve Covid-19 hastalarının tedavisinde Küba üretimi olan bir düzineden fazla ilacın kullanıldığını hatırlattı. Aynı zamanda, Covid-19’a karşı dört Küba aşı adayının klinik denemelerine devam edildiğini ve ulusal endüstri tarafından ventilatör prototiplerinin geliştirildiğini vurguladı.

Küba 3 bin sağlık çalışanıyla salgında ülkelerin yardımına koştu

Pandeminin başından itibaren Henry Reeve Tugayı’na bağlı 50’den fazla sağlık tugayındaki 3 bin sağlık çalışanıyla Küba’nın Covid-19’la mücadelede birçok ülkeyle dayanışma faaliyetlerinde bulunduğunu hatırlatan Díaz-Canel, “Hiçbir karalama kampanyası, doktorlarımızı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterenlerin takdir duygularına gölge düşüremedi" dedi.

İyimserliğin rüzgarına kapılmadan, Küba halkının ve biliminin sayesinde tüm zorlukları geçtiklerini söyleyen Díaz-Canel, oluşturulan kolektif aklın katkılarının artarak devam ettiğini vurguladı. Küba Devlet Başkanı, oluşturulan kolektif akıl sayesinde kararlar almayı öğrenmenin her zaman için en güvenli yol olduğunu belirtti.

Díaz-Canel, pandemi nedeniyle bu yıl ekonomide olağanüstü koşullarla karşı karşıya olmalarına rağmen, birçok ülkedeki durumun aksine tüm kısıtlara rağmen ekonomide yüzde 1 oranında da olsa büyüme planlandığını söyledi. Küba GSYİH'sinin yüzde 11 oranında azalacağını tahmin ettiklerini, ekonominin düşüşte olduğunu ancak durmadığını sözlerine ekledi. “Konut, turizm ve gıda üretimi gibi sektörlerde önemli yatırımlar yapıldı ve ülkedeki ilk biyoelektrik santrali faaliyete geçti.”

2021 yılıyla birlikte ekonominin kademeli olarak toparlanmasını beklediklerini belirten Díaz-Canel Bermúdez, bunun için çeşitli önceliklerin belirlendiğini söyledi: Bölgesel kalkınma, kadınların ilerletilmesi için program, teknoloji parklarının oluşturulması, üniversite ve kurumlararası bağlantı ve ulusal üretimin teşviki.