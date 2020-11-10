Kremlin: Karabağ dışında Türk güçlerin de bulunacağı gözlem merkezi oluşturulabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bölgede hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını söylemesine ilişkin kendisine sorulan soruya şu yanıtı verdi:

“Gerçekten de ateşkese uyulup uyulmadığının denetimi için Azerbaycan topraklarında bir gözlem merkezi oluşturulmasına değinildi. Burasının Azerbaycan’da oluşturulması söz konusu. Bu ortak gözlem merkezinin oluşturulmasına ilişkin ayrıntılar ise ayrı bir anlaşmanın konusu”

Peskov, "Azerbaycan topraklarından kastının, Karabağ’da Azerbaycan’ın denetiminde olan bölgeler mi olduğu" sorusu üstüneyse, “Hayır, Karabağ’dan bahsetmiyorum” açıklamasını yaptı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Karabağ’da çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin yaptığı anlaşmanın beşinci maddesinde Karabağ’daki çatışmaların taraflarının anlaşmalara uyup uymadığının denetimi için bir barış gücü merkezinin oluşturulacağı belirtiliyor. Ancak bu merkezin nerede yer alacağı ya da burada kimlerin görev yapacağına ilişkin bir ifade yer almıyor.