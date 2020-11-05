Konya'daki süt merkezinde 'süt banyosu' görüntülerine soruşturma

Konya'da faaliyet gösteren Benefit Süt Toplama Merkezi’nde bir kişinin süt tankerini küvet gibi kullanarak "banyo yaptığı" görüntülerin TikTok'ta paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Konya’daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Benefit Süt Toplama Merkezi ise görüntüleri çeken personelin iş akdinin sonlandırıldığını ve olayın temel hedefinin "itibarsızlaştırma" olduğunu savunduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş akdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

