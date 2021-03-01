Komünist Kadınlar çağırıyor: Yaşasın 8 Mart!

Kadın Dayanışma Komiteleri’nde kadın-erkek tüm insanlık için eşit ve özgür bir yaşam mücadelesinin basamakları birlikte örülmeye çalışılıyor.

Kadına yönelik şiddet, mobbing, kreş hakkı, kadın emeğinin sömürüsü gibi başlıklarda hazırlanmış olan broşürler yaygın olarak dağıtılıyor. Pandemi döneminde bir araya gelmenin zorluklarına rağmen olanaklar ölçüsünde buluşmalar, çevrimiçi toplantılar düzenleniyor. Pandemide kadın emeğinin sömürüsü, kadın ruh ve beden sağlığı, taciz ve şiddet olaylarında hukuki süreç, sağlık ve eğitim hakkı gibi başlıklarda uzman kişilerin katkılarıyla eğitimler yapılıyor. Sadece güncel sorunlarla değil, bu sorunları var eden ve tekrar tekrar üreten düzenin kendisiyle mücadelenin yolları tartışılıyor. Doğalında bu çalışmanın öncüleri kadınlar oluyor ve mahallelerde, işyerlerinde kadınların yaşadığı sorunlara yönelik ilk temaslar kadınlarla kuruluyor.

Geçtiğimiz aylarda ilk olarak Çanakkale, İzmir ve Ankara’da kuruluşunu ilan eden ve hızla çoğalan Kadın Dayanışma Komiteleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir fotoğraf sergisine de hazırlanıyor.

Hiçbir şeyin değişmeyeceğine ikna edilmek istenen kadınlar boyun eğmeden sergi fikriyle birbirlerine el uzatıyor.

Fotoğrafların yalnızca internet ortamında değil, bazı semt evlerinde ve belirlenen mekanlarda fiilen de sergilenmesi düşünülüyor.

Sergi mekanları kısa bir süre içinde Türkiye Komünist Partisi hesaplarından da ilan edilecek.