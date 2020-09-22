Kızıl Yıldız, Hırvat milliyetçileri rahatsız etti

1943 yılında Hırvatistan Ulusal Kurtuluşu için Anti Faşist Devlet Konseyi (ZAVNOH) tarafından alınan Hırvatistan'ın Rijeka kentinin Alman işgalcilerden kurtarılması kararı hatırasına kente Pazar günü büyük bir Kızıl Yıldız dikildi.

ZAVNOH'un Dalmaçya'yı kontrol eden Faşist İtalyan işgalcilerin yenilmesiyle beraber şehri boşaltan İtalyan'ların yerini alan Nazilerden kenti geri alma kararı, kentin işgale karşı direniş tarihinde önemli bir yere sahip.

Kırmızı Rijeka Anıtı adlı dev Kızıl Yıldız, Pazar günü günü bir kule bloğuna yerleştirilerek açıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Yugoslavya'nın dağılması sürecinde eline silah alan faşist çetelerden oluşan "savaş gazileri"nin önderliğindeki aşırı milliyetçi Nazi sempatizanı protestocular, anıtın açılışını engellemek için Rijeka şehir merkezinde toplandı.

Binanın ön cepheden görünümü

Bir savaş gazileri derneği olan UHBDDR PGŽ Başkanı Nikica Maravić, Rijeka'da basılan Portal Novosti'de yar alan demecinde, "1945'ten itibaren Hırvatistan Cumhuriyeti'ndeki en büyük kötülüğün sembolüne" karşı protesto düzenlediklerini ve Kızıl Yıldız simgesini Yugoslavya Ordusu'nun Hırvatlara karşı işledikleri suçlarla ilişkilendirdiklerini söyledi.

Maravić, "Eğer Rijeka kültürün başkenti ise, özellikle geçen yıl totaliter rejimlerle ilişkili sembollerin kullanımının yasaklamasından bu yana suç haline gelen sembollerinin kutlanması gerektiğini düşünmüyorum" dedi. Maravić'in düzenlediği protestoda Nazi işgalini ve Almanlarla işbirliği yapan faşit kukla rejimi yücelten Ustaše marşları, sembolleri ve sloganları kullanılması dikkat çekti.

Rijeka doğumlu sanatçı Nemanja Cvijanović tarafından yapılan sanat eseri, 1945'te aynı yere dikilen Kızıl Yıldız'a gönderme yapıyor. Heykel, kentin Avrupa Kültür Başkenti programı kapsamında 4 Ekim'e kadar binada kalacak.

1945'de aynı binanın tepesine dikilen Kızıl yıldız

Yıldız, beton ve demirle birleştirilen 2 bin 800 parçaya bölünmüş parlak kırmızı camla yapıldı.

Cvijanović, 2 bin 800 cam parçasının 1945 Rijeka Muharebesi'nde şehri Nazi birliklerinden kurtarırken hayatını kaybeden faşizm karşıtı 2 bin 800 yurtsever savaşçıya ithafen yapıldığını belirtti.

Hırvatistan'da milliyetçilerin ülkedeki ilerici ve faşizm karşıtı sembolleri hedef almaları yeni değil.

Geçtiğimiz yıl ülkede popüler Yugoslav şarkıcı Lepa Brena'nın konseri esnasında Yugoslavya bayrağı açılması gene ülkedeki faşist generallerin ve neo-nazi örgütlenmelerin hedefi olmuştu.