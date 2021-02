Kitap | Bir dileğim var

Bir dilek ya da binlercesi. Her gün, her an yeni bir dileğimiz var. Özel günlerde, bayramlarda ya da herhangi bir anda. Ne de olsa karşılıksız. Kimse ne kadar dilekte bulunduğunuzun hesabını soramaz sizden.

Bazen dileğimiz birkaç mumun sönerken çıkardığı duman izinde kaybolur gider. Bazense avazımız çıktığınca haykırırız tüm dünyaya.

Bazen hep birlikte, insanlık olarak salarız dileğimizi gökyüzüne. Bazen tek bir çocuğun dileğine sarılır, bir oluruz.

Dilekleri özel kılan şey, sanıyorum, mevcut durumun dışını tarif etmesi, değişiklik istemesidir. Savaşın ortasında kalmış bir çocuk, “Bir daha hiç savaş olmasın” diye geçirirken aklından, istediği bütün dünyanın değişmesidir. Gökkuşağının üstünde gezmek isteyen çocuk da verili durumunda gördüğü sıkıntıyı, sıkıcılığı aşmanın bir yolunu aramaktadır. Dilekler ne kadar basit ya da karmaşık olursa olsun “değiştirme” eyleminin başlangıç noktasını oluştururlar. Hayalini kurmadığınız bir şeyi gerçekleştiremezsiniz. Evet, hayaller ve dilekler iç içe geçmiştir hep. Hangisinin önce başladığının bir önemi yoktur. Gözlerinizi kapatırsınız, bulunduğunuz durumun dışında bir ânı, mekânı, durumu hayal edersiniz ve sihir başlar.

Değişim elbette yalnızca dilemekle gerçekleşmez. Ama başlangıç noktası burasıdır. Ve ne kadar azimli başlarsanız “değiştirme” gücünüz o denli büyük olacaktır.

Dileklerimiz tıpkı insanlığımız kadar “tuhaftır”. Hele de çocuksak. Jimmy Liao’nun “Bir Dileğim Var” kitabı sizi bu “tuhaflığın” içine hapsedecek türden. Olağanüstü çizgileri ve dileklerin sınırsızlığıyla yepyeni bir dünyanın anahtarını elinize tutuşturuyor sanki. Bütün naifliği ve inceliğiyle:

“Günün her saati, birileri bir yerde bir şeyler diliyor. Ama olur da bir gün, bir an için kimse bir şey dilemezse, ben o bir “ânın”, kendini üzgün ve dışlanmış hissetmemesini diliyorum.”

Dilekleri anlatabilmek ve resmedebilmek pek kolay değil. Jimmy Liao bu işin hakkını fazlasıyla vermiş. Kitapta asla anlatılamayacağını düşüneceğiniz türde dileklere dokunmanızı sağlayacak sayfalar var. Bunu hissetmek, bir başkasının dileğine dokunmak yabana atılır bir şey değil.

Dilekler tıpkı hayallerimiz gibi rengârenk. Bu renkler dünyayı olduğundan daha güzel yapabilmek, değiştirebilmek için kullanılmış. Her renk, her dilek dünya için ayrı bir anlam ifade ediyor. Yeşil renk ağaçlar, çimenler ve doğa farkındalığı için. Kırmızı renk elmalar, çilekler ve güneş için. Mavi renk denizler, ırmaklar ve gökyüzü için.

Kitabı okuyacak olanlara tavsiyem, bazılarına daha fazla olmakla birlikte her sayfaya birkaç dakikanızı ayırmanız. Ardından gözlerinizi kapatıp düşünmeniz. Sonrasında çocuğunuzla ya da bir başkasıyla kitapta okuduğunuz dilekler ve dilekleriniz hakkında konuşmaya kendiliğinden başlayacaksınız.

Hayal gücü, dilekler ve değişim arasındaki bu bağlantıyı çocuklara sunmak, geleceğin dünyasını değiştirmenin anahtarıdır belki de. Ama yine de bugünden, çocuğunuzla beraber, kendi dileklerinizle başlayın dünyayı değiştirmeye. Çünkü dilek dilemek için özel bir güne ihtiyacınız yok.

Künye: Bir Dileğim Var, Yazar: Jimmy Liao, Çevirmen: Ümit Mutlu, Desen Yayınları, 128 Sayfa