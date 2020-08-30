Kerala'da komünist gençlik örgütünden Covid-19 için 1,4 milyon dolarlık dayanışma fonu

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Hindistan Demokratik Gençlik Federasyonu (DYFI), başlattığı "Geri Dönüşüm Kerala" projesiyle eyaletin Covid-19'la mücadelesi için 1,4 milyon dolar topladı.

Örgütün eyalet yönetimi, toplanan paranın tamamını 6 Ağustos tarihinde eyalet başbakanlığına bağlı Yardım Fonu'na bağışladı.

Komünist gençlik örgütünün söz konusu projeyi başlattığı Kerbala eyaleti, pandeminin üçüncü dalgasıyla mücadele ediyor.

Geri Dönüşüm Kerala projesinde, diğer yardım kampanyalarından farklı olarak, geri dönüşüm için evlerden ikinci derece öneme sahip eşyalar toplanırken, toplanan eşyalar DYFI tarafından hurdacılara ve geri dönüşümcülere satıldı. Buradan sağlanan gelirler toplanarak eyalet yönetimine teslim edildi.

DYFI üyeleri, Mayıs ayından itibaren ziyaret ettikleri evlerden kitap, eski gazete, arızalı elektronik cihaz ve benzeri eşyalar toplamaya başlarken, bazı evlerin projeye resim, heykel ve benzeri sanat eserleri bağışladığı kaydedildi.

Projeye çiftliklerden meyve, sebze, beyaz et ve süt gibi bağışlar da yapıldığı aktarıldı. Bazı küçük ölçekli çiftliklerin pirinç, yumru ve muz da dahil olmak üzere tüm sezon üretimini bağışladığı belirtildi.

Çiftçilerin tarım ürünlerini satmakta zorlandığı eyaletin uzak köylerinde DYFI komiteleri, ürünleri satın alarak yeniden sattı.

DYFI üyeleri eyaletin sulak alanlarında yakaladıkları balıkları satarken, bazı yerlerde yerel olarak üretilen giysilerin yanı sıra devlete bağlı piyango biletleri satıldı.

Proje kapsamında ayrıca eyalette bulunan akarsulardan 6,5 ton plastik çöp toplanarak geri dönüşüm için satıldı, DYFI üyeleri aynı zamanda özel çeşme, fabrika, ofis ve ev temizliklerine katılarak proje için gelir sağladı.

Eyaletin yerel takımlarında oynayan ünlü futbolcuların da proje için formalarını bağışladığı, söz konusu formaların komiteler tarafından açık artırmada satıldığı kaydedildi.

Örgüt üyeleri karantina döneminde bazı yerlerde yerel yemek ve ulaşım hizmeti de sağladı.

DYFI üyesi çeşitli sanatçılarsa Covid-19 tedbirlerine uyacak şekilde karikatür portresi sattı ve sokak konserleri verdi.

DYFI üyeleri, bununla birlikte inşaat alanlarında, çiftliklerde ve marketlerde de çalışarak projeye katkıda bulundu.