Katar'da iş değiştirmek için patronun iznini zorunlu kılan yasa iptal edildi

Katar'da "kefil" (kafala) sistemi altında, göçmen işçilerin iş değiştirmeden önce patronlarının iznini almalarını gerektiren yasa işçilerin mücadelesi sonucunda kaldırıldı.

Katar İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yasanın kaldırıldığı duyuruldu.

Buna göre, göçmen işçiler sözleşmeleri bitmeden bir bildirim süresine tabi olarak işlerini değiştirebilecekler.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Her iki taraf da sözleşmenin ilk iki yılında bir ay yazılı bildirimde bulunmalı veya sözleşmenin ikinci yılından sonra iki ay önceden bildirimde bulunmalıdır" dedi.

Bakanlığın açıklamasında, "Resmi gazetede yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan yeni yasada belirlenen [asgari ücret] miktarından daha aza çalışan işçilerin olduğu tüm işletmelerde iş sözleşmelerini güncellemek için işverenlerle birlikte çalışacağı" ifadesi de eklendi. Yeni asgari ücret 1000 Katar riyali (274 dolar) olarak belirlendi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayımlanan bir raporda, ülkenin "göçmen işçilerin doğru ve zamanında ücret alma hakkını koruma çabalarının büyük ölçüde başarısız olduğu" belirtilmişti. Bu konuya değinen Bakanlık, açıklamasına şunları ekledi:

"Ücret Koruma Sisteminin etkinliğini artırma çabalarımızın bir parçası olarak, yeni değişiklikler işçilerinin ücretlerini ödemeyen ve çalışanları için yeterli barınma sağlamayan işverenler için daha katı cezalar öngörüyor."

Bakanlık, asgari ücrete ek olarak, konaklama için 500 riyal (137 dolar) ve bu masrafların sözleşme kapsamında sağlanmaması halinde yemek için 300 riyal (82,2 dolar) sağlanacağını duyurdu.