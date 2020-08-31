Kanada'da koronavirüs mevsimlik işçiyi vuruyor

Kanada her yıl yaz aylarında, büyük çoğunluğunu Latin Amerika ve Karayipliler’in oluşturduğu onbinlerce mevsimlik göçmen tarım işçisini geçici işçi statüsünde çalıştırıyor. 2019’da bu sayı hükümet tarafından 46 bin 707 olarak açıklandı.

Pandemiden kaynaklı olarak bu yıl mevsimlik işçi sayısında azalma olduğu tahmin edilmekte beraber, tam sayılar henüz bilinmese de sadece Ontario’da en az 1300 mevsimlik işçinin koronavirüs pozitif olduğu ve 3 işçinin bu nedenle hayatını kaybettiği haberlere yansıdı.

Konu hakkında bilgilendirmeyi yapan Göçmen İşçiler İçin Adalet Grubu sözcüsü, bu yıl pek çok göçmen işçinin önceki senelerden çok daha kötü koşullarda şartlarda çalıştırıldığını belirtti. Yetersiz beslenmek zorunda bırakılan işçilerin öğünlerinden ve kartonlarla ayrılan yataklarda yatırılmaya zorlanan işçilerin yatakhanelerinden fotoğrafları da kanıt olarak sunan sözcü, durumun kaçınılmaz olarak işçiler arasında COVID-19 yayılımını hızlandırdığının altını çizdi.

Kanada hükümetinin pandemi süresince tarım patronlarından yana aldığı tavır ve yaptığı düzenlemeler, Mayıs ayından bu yana emek hakları savunucusu gruplar tarafından tartışmaya açılsa da, aslında aynı işçilerin pandemi öncesinde de durumları hiç iç açıcı değildi.

Örneğin Toronto Star, yaptığı bir araştırmada Meksika’dan gelen mevsimlik işçilerin son 9 sene içerisinde kötü muameleye maruz kaldığına ve haklarını alamadıklarına dair şikayete konu olan tam 5386 farklı işyerini belgelemişti.

Aşağıdaki fotoğraflarda göçmen emekçilere dayatılan çalışma koşullarının nasıl olduğu anlaşılabiliyor:

İşçilerin mönüsü.