Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti: Boşanmak isteyen eşini öldürdü

Kahramanmaraş’ta yaşayan Ali Yavuz, boşanma aşamasında olduğu eşi Sevgi Yavuz’u av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş’ın Fatih Mahallesi’nde yaşayan Ali Yavuz, boşanma aşamasında olan eşi Sevgi Yavuz’un kaldığı annesinin evine gitti.

Ali Yavuz, eşi Sevgi Yavuz ile kayınvalidesi Dürdane D.’yi darberek ardından eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sevgi Yavuz ve annesi Dürdane D., Çağlayancerit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

28 yaşındaki Sevgi Yavuz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Dürdane D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ali Yavuz ise polis ekiplerince olayda kullandığı öne sürülen silahla yakalanarak gözaltına alındı.

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